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Банк "Открытие" повышает ставки по всем рублевым вкладам. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Согласно информации, с 16 июля банк повышает максимальные ставки по всей линейке рублевых вкладов. Повышение составит до 0,7 процентных пункта.
Теперь максимальная доходность в линейке депозитов для физических лиц достигает 6% годовых по вкладу "Надежный" при получении процентов в конце срока.
Также увеличены процентные ставки по вкладам "Открытый", "Активное пополнение", "Свободное управление", "Основной доход". Для всех вкладов применима дополнительная надбавка к процентной ставке в размере 0,2 процентных пункта для премиальных клиентов.
При оформлении любого вклада клиенту бесплатно предоставляется карта платежных систем Visa, Mastercard или МИР. Минимальная сумма для открытия вклада - 50 000 рублей. При достижении суммарного остатка на всех счетах в группе "Открытие" (карточных, накопительных, инвестиционных и депозитов) более 500 000 рублей клиенту автоматически подключается статус "Плюс" с дополнительными привилегиями.
Все вклады можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.
Более подробно ознакомиться с условиями по вкладам и накопительным счетам можно в разделе "Тарифы и документы" на сайте банка.
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