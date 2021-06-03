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Бизнес

Банк "Открытие" повышает ставки по всем рублевым вкладам

16 июля 2021 11:36  [148] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк "Открытие" повышает ставки по всем рублевым вкладам. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, с 16 июля банк повышает максимальные ставки по всей линейке рублевых вкладов. Повышение составит до 0,7 процентных пункта.

Теперь максимальная доходность в линейке депозитов для физических лиц достигает 6% годовых по вкладу "Надежный" при получении процентов в конце срока.

Также увеличены процентные ставки по вкладам "Открытый", "Активное пополнение", "Свободное управление", "Основной доход". Для всех вкладов применима дополнительная надбавка к процентной ставке в размере 0,2 процентных пункта для премиальных клиентов.

При оформлении любого вклада клиенту бесплатно предоставляется карта платежных систем Visa, Mastercard или МИР. Минимальная сумма для открытия вклада - 50 000 рублей. При достижении суммарного остатка на всех счетах в группе "Открытие" (карточных, накопительных, инвестиционных и депозитов) более 500 000 рублей клиенту автоматически подключается статус "Плюс" с дополнительными привилегиями.

Все вклады можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.

Более подробно ознакомиться с условиями по вкладам и накопительным счетам можно в разделе "Тарифы и документы" на сайте банка.

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Теги:
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