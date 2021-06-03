Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Блюда волжской кухни появятся в ресторанах Нижнего Новгорода
"Школу 800" достроят до конца августа
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 16 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Происшествия
16 июля 2021 11:58  [96] Нижегородский подросток пропал в горах в Сочи
16 июля 2021 08:04  [841] Шесть человек пострадали и один погиб в ДТП на М7 в Воротынском районе
15 июля 2021 13:46  [1551] Уголовное дело заведено по факту смерти 6-месячного малыша в Павлове
15 июля 2021 09:14  [542] СК проверяет информацию об избиении подростков в р.п. Сатис Дивеевского района
14 июля 2021 15:01  [687] Мужчина утонул в р.Волга в Нижнем Новгороде
13 июля 2021 13:32  [733] Пенсионер из Дзержинска подозревается в убийстве соседа из-за давней обиды
13 июля 2021 12:22  [635] Пять человек утонули в водоёмах Нижегородской области за 12 июля
13 июля 2021 09:36  [665] СК выясняет обстоятельства гибели мужчины на пожаре в Володарском районе
12 июля 2021 13:11  [718] Семь человек спасли на воде в Нижнем Новгороде за минувшие выходные
12 июля 2021 11:59  [1257] Шесть взрослых и один ребёнок утонули в Нижегородской области за выходные
Происшествия

Нижегородский подросток пропал в горах в Сочи

16 июля 2021 11:58  [96] Происшествия

Фото: МЧС Сочи

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Уже несколько дней поисково-спасательные отряды Краснодарского края ищут пропавших в горах двух 16-летних подростков. Один из друзей - Ян Швецов - живёт в Сочи, второй - Даниил Бубнов - приехал из Нижнего Новгорода.

Как сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю, утром 13 июля ребята вышли из села Ореховка и отправились в однодневный поход в район горы "Сахарная".

Последний раз они выходили на связь днём, в 16:32. Один из подростков позвонил маме и сообщил, что они поднялись на вершину, находятся на высоте 1 550 метров, у них всё хорошо, планируют спускаться вниз. После этого на связь 16-летние подростки не выходили, телефоны недоступны.

Вечером, не дождавшись ребят, родители забили тревогу и обратились в МЧС. Уже в 22:55 с базы ЮРПСО МЧС России в район поиска выехала группа спасателей в составе 8 человек. Также о происшествии были оповещены краевая аварийно-спасательная служба "Кубань-СПАС" и Служба спасения города Сочи.

14 июля в верховье реки Сочи были организованы масштабные работы по поиску подростков. По данным на 15 июля для проведения поисково-спасательных работ привлечено от РСЧС - единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - привлечено 174 человека и 16 единиц техники. Кроме того, к ним присоединились добровольцы и волонтёры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Также к поисково-спасательным работам на горе Сахарной привлекли вертолёт Южного авиационно-спасательного центра МЧС России.

В 9:00 утра 16 июля появилась информация, что обнаружен один из заблудившихся подростков – это 16-летний турист, приехавший в Сочи из Нижнего Новгорода. Ребёнок сообщил, что его друг получил травму ноги, из-за чего выйти в назначенное время с горы Сахарная они не смогли.

По его словам, полтора дня назад, услышав звук летящего вертолета, ребята поняли, что их ищут. Так как друг получил травму ноги и не мог самостоятельно передвигаться дальше, приняли решение, что он пойдет искать помощи спасателей один. Даниил вышел навстречу одной из поисковых групп. Он сообщил местонахождение своего друга – верховья реки Ушхо. В настоящий момент к травмированному туристу выдвинулись спасатели.

Даниила передали в руки врачей - ему также понадобилась медицинская помощь.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети МЧС Поиск
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph