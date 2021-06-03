Нижегородский подросток пропал в горах в Сочи Происшествия

Фото: МЧС Сочи

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Уже несколько дней поисково-спасательные отряды Краснодарского края ищут пропавших в горах двух 16-летних подростков. Один из друзей - Ян Швецов - живёт в Сочи, второй - Даниил Бубнов - приехал из Нижнего Новгорода.

Как сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю, утром 13 июля ребята вышли из села Ореховка и отправились в однодневный поход в район горы "Сахарная".

Последний раз они выходили на связь днём, в 16:32. Один из подростков позвонил маме и сообщил, что они поднялись на вершину, находятся на высоте 1 550 метров, у них всё хорошо, планируют спускаться вниз. После этого на связь 16-летние подростки не выходили, телефоны недоступны.

Вечером, не дождавшись ребят, родители забили тревогу и обратились в МЧС. Уже в 22:55 с базы ЮРПСО МЧС России в район поиска выехала группа спасателей в составе 8 человек. Также о происшествии были оповещены краевая аварийно-спасательная служба "Кубань-СПАС" и Служба спасения города Сочи.

14 июля в верховье реки Сочи были организованы масштабные работы по поиску подростков. По данным на 15 июля для проведения поисково-спасательных работ привлечено от РСЧС - единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - привлечено 174 человека и 16 единиц техники. Кроме того, к ним присоединились добровольцы и волонтёры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Также к поисково-спасательным работам на горе Сахарной привлекли вертолёт Южного авиационно-спасательного центра МЧС России.

В 9:00 утра 16 июля появилась информация, что обнаружен один из заблудившихся подростков – это 16-летний турист, приехавший в Сочи из Нижнего Новгорода. Ребёнок сообщил, что его друг получил травму ноги, из-за чего выйти в назначенное время с горы Сахарная они не смогли.

По его словам, полтора дня назад, услышав звук летящего вертолета, ребята поняли, что их ищут. Так как друг получил травму ноги и не мог самостоятельно передвигаться дальше, приняли решение, что он пойдет искать помощи спасателей один. Даниил вышел навстречу одной из поисковых групп. Он сообщил местонахождение своего друга – верховья реки Ушхо. В настоящий момент к травмированному туристу выдвинулись спасатели.

Даниила передали в руки врачей - ему также понадобилась медицинская помощь.