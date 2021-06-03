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Общество

Сильный дождь и грозы накроют отдельные районы Нижнего Новгорода и области в ближайшие часы

16 июля 2021 12:17  [231] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Синоптики снова предупредили о грозах в отдельных районах Нижегородской области 16 июля. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, уже в ближайшие полчаса локально по Нижегородской области ожидаются грозы, ливни, град, местами - порывы северо-западного ветра 12-17 м/с и шквалистый ветер до 24 м/с. Угроза ливней и града сохранится местами до конца текущего дня.

В связи с этим в регионе прогнозируется высокая вероятность чрезвычайных ситуаций, которые будут связаны с возможным обрывом линий электропередачи и связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением ветхих конструкций или строительных кранов, падением деревьев со слабой корневой системой. Молнии могут поразить объекты, не оборудованные громоотводом.

На сельхозугодьях из-за града велика вероятность затопления, повреждения и полегания растительности. Кроме того, возможны оползни, размыв насыпи железнодорожного полотна и автодорог.

В МЧС рекомендовали во время грозы отключить дома всю бытовую технику. Кроме того, специалисты напомнили, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко превышает 15 минут.

Ранее ГУ МЧС предупредило нижегородцев о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций с 13 по 18 июля, поскольку в Нижегородской области сохранится жаркая погода с температурой +30…+32°.

Напомним также, что в регионе действует полный запрет на посещение лесов в период аномально жаркой погоды.

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Теги:
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