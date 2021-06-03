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Роспотребнадзор не рекомендует купаться на шести озерах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Согласно информации, с 15 июля в эксплуатацию были приняты еще 3 пляжа Нижнего Новгорода – два пляжа на озере Силикатное в Ленинском районе и пляж по адресу ул. Архангельская, 14 - на озере Сортировочное Канавинского района.
По состоянию на эту дату превышения по микробиологическим показателям обнаружены на озере парка имени 777-летия Нижнего Новгорода, озере Силикатное и озере Лунское, озерах Мещерское, Больничное, Сортировочное (оба пляжа).
Напомним, что ранее Роспотребнадзор подтвердил наличие гельминтов церкарии в озере Земснаряд.
Ранее сообщалось ранее, время работы пляжей и зон отдыха в Нижнем Новгороде продлено до 21:00.
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