Роспотребнадзор не рекомендует купаться на шести озерах Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Роспотребнадзор не рекомендует купаться на шести озерах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, с 15 июля в эксплуатацию были приняты еще 3 пляжа Нижнего Новгорода – два пляжа на озере Силикатное в Ленинском районе и пляж по адресу ул. Архангельская, 14 - на озере Сортировочное Канавинского района.

По состоянию на эту дату превышения по микробиологическим показателям обнаружены на озере парка имени 777-летия Нижнего Новгорода, озере Силикатное и озере Лунское, озерах Мещерское, Больничное, Сортировочное (оба пляжа).

Напомним, что ранее Роспотребнадзор подтвердил наличие гельминтов церкарии в озере Земснаряд.

Ранее сообщалось ранее, время работы пляжей и зон отдыха в Нижнем Новгороде продлено до 21:00.