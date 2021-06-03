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Бизнес

"Ростелеком" опубликовал техническое описание целевой архитектуры ДЭГ

16 июля 2021 14:02  [60] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ПАО "Ростелеком" опубликовал техническое описание целевой архитектуры ДЭГ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, компания приступила к раскрытию информации о программно-техническом комплексе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на официальном портале системы vybory.gov.ru. Компания опубликовала высокоуровневое описание целевой архитектуры ДЭГ, в том числе функциональные и структурные схемы комплекса.

Раскрытие информации о решениях и технологиях системы ДЭГ проводится с целью информирования экспертного ИТ-сообщества и в соответствии с планом-графиком, опубликованном на сайте ЦИК России.

Следующим этапом станет раскрытие модели угроз и нарушителя безопасности в системе, которую ЦИК России, Минцифры и "Ростелеком" представят на ближайшем заседании экспертной группы ДЭГ.

"ДЭГ — это сложная, высокотехнологичная система и мы постоянно ведем ее тестирование и совершенствование. Система успешно применялась в двух субъектах РФ на выборах в прошлом году. Сейчас мы проводим несколько циклов полномасштабных испытаний для проверки готовности всех ее элементов к использованию в единый день голосования. Нам очень важно доверие к ДЭГ как избирателей, так и экспертного ИТ-сообщества, поэтому мы раскрываем информацию об используемых технологиях. Дальнейшие документы, вплоть до исходных кодов после их "заморозки", будут также раскрыты и опубликованы на портале ДЭГ", — рассказал главный архитектор ДЭГ "Ростелекома" Юрий Сатиров.

Федеральную систему ДЭГ разрабатывает ПАО "Ростелеком" по заказу ЦИК России и Минцифры России для применения в единый день голосования (ЕДГ), который пройдет 19 сентября 2021 года.

Голосование с использованием системы ДЭГ будет доступно избирателям семи регионов: Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, в Севастополе и Москве (московские избиратели голосуют на платформе mos.ru).

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Теги:
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