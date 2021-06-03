Юрий Шалабаев вручил благодарности главы города медикам Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вручил благодарности главы города медикам. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Согласно информации, он поблагодарил медиков больницы №35 за их круглосуточный тяжелый труд в период пандемии и вручил им благодарности.

"Наверное, у каждого в жизни была ситуация, когда срочно понадобилась помощь врачей. На вас мы надеемся, если болеем мы сами, болеют наши друзья и родные. Мы все сейчас должны приложить усилия, чтобы помогать медикам, потому что вы находитесь на передовой в борьбе с пандемией коронавируса. Болезнь новая, во многом еще не понятная. Но кое-что сделать мы можем – вакцинироваться. Я это уже сделал", – обратился к медикам глава города.

Юрий Шалабаев также призвал всех горожан помочь врачам в борьбе с болезнью и сделать прививку.

"Мы выбрали эту профессию сознательно и готовы к сложностям. Наше руководство нас поддерживает и материально, и морально – все делает для того, чтобы нам было комфортнее работать", – рассказал заведующий лор-отделением больницы № 35 Григорий Белозеров.

"Я из семьи врачей, поэтому уверена, что помогать людям – это самое замечательное дело в жизни, и я счастлива, что у меня получается. Я никогда не брошу свою профессию. Бывают очень тяжелые дни, но "спасибо", услышанное от пациента в конце приема, всегда воодушевляет на дальнейшую работу", – добавила врач-офтальмолог Анастасия Гамова.