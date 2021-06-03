Сотрудники АПЗ прошли обучение по программе "Управление проектами" Бизнес

Фото: пресс-служба завода

Сотрудники отдела главного конструктора по спецпродукции и службы метрологии АО "АПЗ" прошли обучение по программе повышения квалификации

"Управление проектами". Об этом сообщили на заводе.

Согласно информации, не так давно подобные курсы были организованы для руководящего состава завода, настала очередь конструкторов и метрологов.

Основная задача обучения – создание единого информационного поля, чтобы и у руководителей, и у специалистов на местах было представление о том, как работать с проектами от идеи до реализации.

Программу двухдневного тренинга прошли 16 приборостроителей. Обучение провел бизнес-тренер Валерий Дудкин. Он скомпоновал весь материал так, чтобы в максимально короткий срок дать всю необходимую информацию по созданию проекта, применимого на предприятии.

Работа велась и в группах, и индивидуально. В специальных рабочих тетрадях участники составляли подробный план проекта, формулировали идею, цели, определяли типовые задачи, распределяли роли, просчитывали возможные риски.

Итогом обучения стали проекты, которые возможно реализовать на предприятии. Например, "Разработка устройства для исследования буровых станций", "Разработка автоматизированных систем контроля (АСК)", "Создание электронного архива нормативной документации", "Разработка прибора для обеззараживания воздуха" и другие.

По окончании курсов участники получили сертификаты о повышении квалификации. В конце июля на АПЗ вновь будут проведены курсы по данной тематике для третьей группы приборостроителей.