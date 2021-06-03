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Общество

Нижегородский НОЦ и институт РАН откроют предприятие по созданию спектральных датчиков

16 июля 2021 15:21  [68] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Малая инновационная компания по созданию уникальных спектральных датчиков появится в Нижнем Новгороде. Её учредителями станут АНО "Нижегородский НОЦ" и Институт химии высокочистых веществ Российской академии наук. Производимое оборудование может быть использовано в нефтехимии, пищевой и медицинской промышленности, сообщили в НОЦ.

В основу продукции легла разработка учёных РАН - технология по получению волоконных световодов. Они используются во многих сферах и применяются в устройствах, которые обладают высокоточным определением примесей в веществах.

Отмечается, что аналогов подобного уровня в мире нет. Но РАН не может производить и продвигать их самостоятельно, поэтому к проекту подключился Нижегородский НОЦ.

Партнёрами проекта, которые смогут поддержать производство спектральных датчиков, стали Сарапульский радиозавод и немецкая компания Art Photonics GmbH.

Директор Нижегородского НОЦ Игорь Федюшкин рассказал, что малое инновационное предприятие в Нижнем Новгороде вместе с учеными из ИХВВ РАН будут разрабатывать и производить волоконные световоды. Предприятие из Берлина выступит конструкторским бюро по разработке датчика, а на Сарапульском радиозаводе будет изготавливаться компонентная база и собираться готовое устройство.

На сегодняшний день у оборудования есть уже несколько потенциальных покупателей, добавил руководитель НОЦ. Дополнительно Центр оценивает стоимость патента и ведёт работу по подготовке документации к открытию МИП.

Напомним, НОЦ в Нижегородской области был одним из первых пяти научно-образовательных центров, созданных в России в рамках нацпроекта "Наука". На сегодняшний день его участниками являются 6 университетов, 17 предприятий, одна управляющая компания, четыре НИИ Российской академии наук и Российский федеральный ядерный центр.

Ранее сообщалось, что Нижегородский НОЦ получит из федерального бюджета грант в размере 128 млн рублей. Центр планирует направить эти средства в том числе на поддержку научных разработок. В частности, эксперты выберут проекты мирового уровня, которые получат от НОЦ по 10 млн рублей.

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Теги:
Наука РАН Технологии
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