Улицу Вольскую в Нижнем Новгороде перекроют до 23 июля

Перекрёсток ул. Витебская - ул. Вольская
Фото:
В Нижнем Новгороде на участке дороги по улице Вольской в Канавинском районе временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Ограничения вводятся по причине запланированных ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях на перекрёстке улицы Вольской с улицей Витебской - между домами № 48 и № 50. Соответственно, с улицы Июльских дней через Вольскую проехать будет невозможно.
Участок дороги будет перекрыт с 6:00 19 июля до 23 июля включительно. Автомобилистам придётся выбирать пути объезда.
Напомним, в Сормовском районе Нижнего Новгорода будет временно прекращено движение транспорта по ул. Светлоярская в связи с капитальным ремонтом дороги и переустройством инженерных коммуникаций. Речь идёт об участке дороги от ул. Мокроусова до ул. Торфяная. Ограничения будут введены с 20 июля до 31 августа включительно.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+