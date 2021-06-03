Улицу Вольскую в Нижнем Новгороде перекроют до 23 июля Общество

Перекрёсток ул. Витебская - ул. Вольская Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде на участке дороги по улице Вольской в Канавинском районе временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Ограничения вводятся по причине запланированных ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях на перекрёстке улицы Вольской с улицей Витебской - между домами № 48 и № 50. Соответственно, с улицы Июльских дней через Вольскую проехать будет невозможно.

Участок дороги будет перекрыт с 6:00 19 июля до 23 июля включительно. Автомобилистам придётся выбирать пути объезда.

Напомним, в Сормовском районе Нижнего Новгорода будет временно прекращено движение транспорта по ул. Светлоярская в связи с капитальным ремонтом дороги и переустройством инженерных коммуникаций. Речь идёт об участке дороги от ул. Мокроусова до ул. Торфяная. Ограничения будут введены с 20 июля до 31 августа включительно.