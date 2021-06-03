Глеб Никитин и Игорь Маковский обсудили подготовку энергосетевых объектов к 800-летию Нижнего Новгорода Общество

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор "Россети Центр" - управляющей организации "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский 16 июля провели рабочую встречу. В ходе встречи, в частности, обсуждалась подготовка энергосетевых объектов к 800-летию Нижнего Новгорода.

"Деятельность компании на нашей территории имеет огромное значение. Нижегородская область - промышленный регион, и развитие предприятий значительно зависит от тарифной политики. Работы по повышению эффективности компании, которые проводятся сейчас, позволяют контролировать эти процессы", - отметил Глеб Никитин.

"Многое зависит от электросетевой инфраструктуры при проведении благоустройства и подготовки к юбилею. К празднованию юбилея города специалистами "Нижновэнерго" реализуется программа "Чистое небо". Ведутся работы по ремонту сетей наружного освещения, ремонту и реконструкции распределительной сети", - добавил губернатор Нижегородской области.

Как сообщил Игорь Маковский, в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода было запланировано 64 мероприятия на 424 объектах электросетевого комплекса города. В общей сложности заменено почти 1 500 опор линий электропередачи, построено и реконструировано 88,5 км воздушных и кабельных линий, смонтирован 541 новый светильник. Было построено и реконструировано 177 трансформаторных подстанций.

Также сотрудники филиала "Нижновэнерго" выполнили технологическое присоединение новых объектов городской инфраструктуры. Надежным энергоснабжением были обеспечены места массового отдыха горожан в парке "Швейцария", светомузыкальный фонтан на Нижне-Волжской набережной, исторические конструкции пакгаузов на Стрелке.

"Сотрудники энергокомпании в кратчайшие сроки реализовали целый комплекс мероприятий по реконструкции и строительству электросетевых объектов Нижнего Новгорода. Работы проводились в тесном сотрудничестве с администрацией региона в рамках подготовки к 800-летию города. В ходе масштабной модернизации наружного освещения, воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций были учтены все пожелания жителей и органов власти. Это будет иметь безусловный положительный эффект для развития комфортной городской среды и сохранения исторического облика столицы Приволжья", - отметил Игорь Маковский.