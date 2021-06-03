"Единая Россия" запустила интернет-платформу для сбора предложений в народную программу Политика

Фото: НРО партии "Единая Россия"

"Единая Россия" запустила интернет-портал для сбора предложений в народную программу. Информация об этом появилась на сайте НРО партии.

Благодаря этому сайту каждый житель России может внести свою инициативу и стать соавтором программы партии. Это поможет сделать ее по-настоящему народной, подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Тем самым мы получим срез мнений, сможем лучше понять ожидания людей, расставить приоритеты работы. Мы сделали удобный и эффективный инструмент прямого диалога. Наша практика показывает, что незначительных предложений не бывает. Поэтому мы внимательно проанализируем все идеи, все замечания, которые поступят к нам. Чтобы ни одно предложение не потерялось и получило свое развитие и отражение сначала в нашей программе, а затем воплотилось в жизнь", - отметил Андрей Турчак.

Принять участие в формировании народной программы на сайте ##https://np.er.ru/##NP.ER.RU можно двумя способами. Первый – проголосовать за предложения в одном из девяти разделов, охватывающих основные сферы жизни. Каждый из них отражает наиболее важные направления. Второй способ – направить свои предложения через специальную форму.

Предусмотрен и офлайн-формат – можно заполнить анкету в региональной общественной приемной "Единой России" или у депутата, избранного от того округа, где проживает гражданин.

"Предвыборная программа – это основа для формирования списка наших федеральных и региональных задач, которые мы должны решать в первую очередь. Для нас важно быть в постоянном диалоге с жителями, и мы продолжаем строить свою работу, опираясь на механизмы обратной связи с людьми", - подчеркнул губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин, отметив, что за последние годы многое удалось сделать, практически полностью выполнена региональная предвыборная программа 2016 года.

"Мы открыто говорим, чего удалось добиться, а в каких направлениях еще предстоит поработать. И сегодня нам важно выслушать и учесть предложения жителей для создания новой предвыборной программы. Для ее формирования мы должны понимать, чего люди ждут от нас, какие у них есть запросы. Мы уже провели ряд обсуждений, коснулись развития региональной инфраструктуры и волонтерского движения, тиражирования лучших муниципальных практик, которые есть в нашем регионе. Участники встреч не только обсуждают актуальные вопросы и проблемы, а озвучивают конкретные предложения и инициативы, которые позволят наиболее эффективно решать задачи по улучшению жизни людей", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, "Единая Россия" проводит в каждом субъекте РФ экспертные обсуждения по ключевым разделам народной программы. В них принимают участие представители научного сообщества и профессиональных сфер деятельности, профильных общественных организаций, органов власти и депутаты.

Также на площадке "Единой России" уже прошли две стратегические сессии по сбору предложений в народную программу - по поддержке семей с детьми и людей с инвалидностью. В их работе приняли участие общественники – представители профильных НКО, эксперты и депутаты.



В частности, звучали инициативы об увеличении размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком, о налоговых льготах для организаций, помогающих семьям решить жилищные проблемы, о мерах поддержки бабушек и дедушек, которые помогают в присмотре за внуками, о расширении возможностей маткапитала и другие.

Кроме того, участники предлагали предусмотреть в народной программе расширенные меры поддержки детей-инвалидов (упростить процедуру прохождения медико-социальной экспертизы, сделать доступнее получение средств технической реабилитации, ввести электронные сертификаты на закупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями), совершенствовать доступность городской среды для инвалидов, расширить возможности для образования и трудоустройства людей с проблемами по слуху.