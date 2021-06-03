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Общество

Глеб Никитин поздравил металлургов с профессиональным праздником

18 июля 2021 09:02  [83] Общество
Фото: НИА Нижний Новгород

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В России 18 июля отмечается День металлурга.

С праздником представителей отрасли поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Металлургия имеет огромное значение для развития региона, является одной ключевых отраслей экономики. В последние годы предприятия отрасли реализовали ряд важных инвестиционных проектов. Созданы новые рабочие места, внедрены самые современные технологии. Радует, что вы не останавливаетесь на достигнутом. Именно в Нижегородской области, в Выксе, будет реализован один из крупнейших проектов в сфере "зеленой металлургии" - "Эколант". Конечно, все это было бы невозможно без фундамента, заложенного нашими ветеранами", - отметил губернатор.

Также Глеб Никитин поздравил жителей Выксы с Днем города.

"Выкса в последние годы стала не просто промышленным локомотивом, но и важным культурным центром. Здесь реализуются и яркие проекты в сфере благоустройства, позволяющие сделать город удобнее и комфортнее для жителей и гостей. Все большее значение Выкса приобретает как туристический центр. Выкса - это и прекрасная природа, и богатая история, и новые проекты развития, но самое главное ее богатство – люди", - отметил Глеб Никитин.

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Теги:
Глеб Никитин Праздники
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