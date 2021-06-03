Ярмарки вакансий пройдут в Сарове и Ардатовском районе в июле

В Ардатовском районе 21 июля пройдет ярмарка вакансий учебных и рабочих мест.
Аналогичное мероприятие состоится в Сарове 22 июля, сообщили в региональном управлении по труду и занятости населения.
Посетители смогут узнать о состоянии рынка труда, о возможностях пройти курсы обучения по ряду специальностей, получить юридические консультации по вопросам занятости.
Также в ходе ярмарок можно будет пройти собеседование с работодателями.
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