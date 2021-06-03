Голосование за присвоение Дзержинску почетного звания "Город трудовой доблести" стартовало 17 июля Общество

Фото: nnov.er.ru

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Голосование за присвоение Дзержинску почетного звания "Город трудовой доблести" стартовало 17 июля.

С инициативой о присвоении городу почетного звания ранее выступил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин.

"Мы начинаем сбор подписей в поддержку присвоения Дзержинску почетного звания "Город трудовой доблести". Это второй по численности населения город региона, по праву имеющий статус химической столицы России. Основы промышленного могущества города закладывался в самом начале XX века, но главные шаги в этом направлении были сделаны именно в годы Великой Отечественной войны. Жители Дзержинска внесли огромный вклад в дело Победы. В первый же год Великой Отечественной город стал центром химической промышленности страны. Здесь работали крупнейшие заводы, сюда был эвакуирован Наркомат химической промышленности. В годы войны в городе химиков производилось до 50% взрывчатых веществ от общего выпуска по стране, было снаряжено более 150 миллионов боеприпасов. Все это делалось благодаря людям, работающим на пределе человеческих возможностей", - отметил Глеб Никитин.

Глава региона призвал жителей Нижегородской области поддержать инициативу и принять участие в голосовании. "Сегодня мы можем почтить их подвиг и внести свой вклад в увековечение памяти о героях прошлого. Призываю всех поддержать инициативу о присвоении Дзержинску звания "Город трудовой доблести"!" - заявил Глеб Никитин.

Как сообщается на сайте нижегородского отделения партии, поддержать инициативу может любой житель Дзержинска и всей России.

Оставить свой голос можно на сайте дзержинск-за.рф. Там же есть информация о составе оргкомитета по голосованию и историческая справка о деятельности дзержинских предприятий в годы Великой Отечественной войны, подготовленная Комитетом по делам архивов Нижегородской области.

Кроме того, проводится голосование по подписным листам на предприятиях и в организациях города. Также оставить подпись в поддержку инициативы по присвоению Дзержинску звания "Город трудовой доблести" можно в волонтерских пунктах, которые размещены в крупных торговых центрах города.

По словам депутата Государственной Думы РФ, регионального координатора проекта "Историческая память" партии "Единая Россия" Вадима Булавинова, стартовал самый ответственный и трудоемкий этап, от которого будет зависеть итоговый результат.

"Наша главная цель, чтобы Дзержинску было присвоено звание "Город трудовой доблести". Но решение предстоит принять самим жителям. Только их позиция, только их неравнодушие смогут конвертировать сбор подписей в реальные цифры. Мы постараемся сделать все, чтобы у людей была возможность отдать свой голос, выразить свою позицию в любом удобном для них месте. Сочетание онлайн-голосования и сбора подписей в городе позволят выбрать жителям удобный вариант. Призываю всех дзержинцев выразить свое мнение, не оставаться безучастными к нашему общему делу. Дзержинск достоин звания "Город трудовой доблести", - обратился к жителям города депутат Госдумы Вадим Булавинов.

На данный момент проголосовали уже более 2 000 человек.

"Я был уверен, что инициатива найдет поддержку, - отметил глава города Дзержинска Иван Носков. - На этой неделе я провел несколько встреч – с творческой интеллигенцией города, с молодежью, с краеведами – и везде получил положительный отклик".

Он сообщил, что инициативу уже поддержали более 35 крупных и средних промышленных предприятий, малый бизнес, коллективы муниципальных учреждений культуры, спорта, образования, студенты и педагогический состав вузов. "И такие встречи с инициативными группами по сбору подписей будут продолжены. Старт голосования уже показал, что дзержинцы гордятся своим городом. Темп взят хороший, давайте не будем его снижать", - подчеркнул Иван Носков.

У Дзержинска есть все шансы на присвоение высокого звания "Город трудовой доблести", уверен председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"В 2020 году звание "Город трудовой доблести" было присвоено Нижнему Новгороду. Уверен, что и Дзержинск достоин этого почетного звания! Город химиков бесперебойно отправлял на фронт этиловую жидкость, отравляющие вещества, взрывчатку, горючую смесь, снаряды для «Катюш» и авиабомбы, противотанковые мины, прозрачную броню для боевых самолетов. В Дзержинске работали такие крупные химические заводы, как Чернореченский химический завод, завод имени Свердлова, "Заря", "Ока", "Оргстекло", "Капролактам" и другие. В это время на предприятиях трудилось более 15 тысяч стахановцев, свыше 4 тысяч ударников труда, много молодежных фронтовых смен и бригад. Рабочие трудились на пределе человеческих возможностей порой по 10-12 часов! Работали и женщины, и дети, заменившие ушедших на фронт мужчин. Более 27 тысяч дзержинцев были награждены орденами и медалями за доблестный труд во время войны. Этот подвиг необходимо увековечить! Я прошу жителей поддержать инициативу и подключиться к этой работе, участвовать в сборе подписей", - сказал Евгений Люлин.

Напомним, с предложением начать сбор подписей в поддержку присвоения Дзержинску звания "Город трудовой доблести" 28 мая выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на отчетном мероприятии главы города Ивана Носкова, посвященном итогам работы за 2020 год.

2 июля 2020 года Указом Президента РФ Владимира Путина звание "Город трудовой доблести" было присвоено Нижнему Новгороду. С инициативой создания оргкомитета по сбору подписей за присвоение Нижнему Новгороду почетного звания выступило региональное отделение "Единой России". За присвоение звания проголосовали 846 тысяч человек.