Труп найден в пруду в Лукоянове Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Труп найден в пруду в Лукоянове.

По информации ГУ МЧС России по Нижегородской области, в Казенном пруду в Лукоянове обнаружен мертвый мужчина.

Тело вытащили на берег полицейские.

В настоящее время выясняются обстоятельства и причины случившегося.

Как заявили в региональном главке МЧС России, место было не оборудовано для купания.

Ранее сообщалось, что мужчина утонул в реке Волга в Сормовском районе Нижнего Новгорода.