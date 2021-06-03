Труп найден в пруду в Лукоянове.
По информации ГУ МЧС России по Нижегородской области, в Казенном пруду в Лукоянове обнаружен мертвый мужчина.
Тело вытащили на берег полицейские.
В настоящее время выясняются обстоятельства и причины случившегося.
Как заявили в региональном главке МЧС России, место было не оборудовано для купания.
Ранее сообщалось, что мужчина утонул в реке Волга в Сормовском районе Нижнего Новгорода.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+