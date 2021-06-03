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Происшествия

Труп найден в пруду в Лукоянове

18 июля 2021 15:53  [103] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Труп найден в пруду в Лукоянове.

По информации ГУ МЧС России по Нижегородской области, в Казенном пруду в Лукоянове обнаружен мертвый мужчина.

Тело вытащили на берег полицейские.

В настоящее время выясняются обстоятельства и причины случившегося.

Как заявили в региональном главке МЧС России, место было не оборудовано для купания.

Ранее сообщалось, что мужчина утонул в реке Волга в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

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Теги:
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