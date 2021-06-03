Скончался бывший депутат Думы Нижнего Новгорода Евгений Сабашников Политика

Евгений Сабашников Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Скончался бывший депутат Думы Нижнего Новгорода Евгений Сабашников. Об этом депутат Заксобрания Нижегородской области, мэр Нижнего Новгорода в 1998—2002 годах Юрий Лебедев написал на своей странице в Instagram.

Он не уточнил дату и обстоятельства смерти политика.

Евгений Сабашников родился 30 декабря 1951 года. Он окончил педагогический институт и правовую академию.

Был избран депутатом Думы Нижнего Новгорода III созыва (2000- 2005) по избирательному округу № 11 (Ленинский район). Входил в состав комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике, комиссии по социальной защите и культуре.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает свои соболезнования семье и родственникам погибшего.