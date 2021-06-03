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Похолодание до +17° и дожди надвигаются на Нижегородскую область.
По прогнозам синоптиков, в течение первого рабочего дня (19 июля) ожидается жаркая погода - около +31..33°.
Во вторник в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь и гроза. Ночью температура воздуха составит +20..22°, а днем воздух прогреется до +26..28°. 21 июля в регионе будет наблюдаться примерно такая же погода.
А вот ближе к середине недели в Нижегородской области ожидается смена погоды. Синоптики прогнозируют сильный дождь. 23 июля столбики термометров поднимутся до отметки в +21..23°. Прогнозируется сильный ветер, порывы до 7 м/с.
В выходные ожидается малооблачная погода, небольшой дождь. Ночью +13..15°, а днем +19..21°. В воскресенье 25 июля днем воздух прогреется до +22..24°.
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