Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Блюда волжской кухни появятся в ресторанах Нижнего Новгорода
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
"Школу 800" достроят до конца августа
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Политика
19 июля 2021 10:37  [32] Дмитрий Чернышенко назначен куратором по ПФО
19 июля 2021 09:35  [712] Скончался бывший депутат Думы Нижнего Новгорода Евгений Сабашников
17 июля 2021 15:39  [577] "Единая Россия" запустила интернет-платформу для сбора предложений в народную программу
16 июля 2021 13:15  [905] Игорь Ашурбейли побывал в Нижегородской области с визитом
15 июля 2021 14:18  [755] Олег Лавричев провел личный прием жителей Советского района
14 июля 2021 16:13  [1069] "Избиратели должны быть уверены, что результаты голосования будут соответствовать их выбору", - Александр Прудник
14 июля 2021 15:12  [1945] Нижегородский избирком принял документы кандидатов в депутаты Госдумы от "Единой России", ЛДПР и КПРФ
13 июля 2021 16:21  [781] Подписано соглашение о взаимодействии между избиркомом Нижегородской области и ЦУР
13 июля 2021 14:11  [1079] "Новые люди" подарят Нижнему Новгороду достопримечательность
13 июля 2021 10:04  [753] "Подрастает целое поколение молодых законотворцев, которые приобщаются к общественно-политической жизни страны", - Евгений Люлин
Политика

Дмитрий Чернышенко назначен куратором по ПФО

19 июля 2021 10:37  [32] Политика
Дмитрий Чернышенко

Дмитрий Чернышенко

Фото: сайт правительства России

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ Дмитрий Чернышенко назначен куратором по Приволжскому федеральному округу (ПФО). Об этом пишет РБК со ссылкой на источника, близкого к правительству.

Согласно информации, премьер-министр страны Михаил Мишустин определил кураторов регионов страны из числа вице-премьеров.

Отмечается, что их зоной ответственности станет социально-экономическое развитие территорий, при взаимодействии с Госсоветом и Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.

Куратором по ПФО определен Дмитрий Чернышенко.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Политика
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph