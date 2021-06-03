Дмитрий Чернышенко назначен куратором по ПФО

Дмитрий Чернышенко
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Заместитель председателя правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ Дмитрий Чернышенко назначен куратором по Приволжскому федеральному округу (ПФО). Об этом пишет РБК со ссылкой на источника, близкого к правительству.
Согласно информации, премьер-министр страны Михаил Мишустин определил кураторов регионов страны из числа вице-премьеров.
Отмечается, что их зоной ответственности станет социально-экономическое развитие территорий, при взаимодействии с Госсоветом и Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.
Куратором по ПФО определен Дмитрий Чернышенко.
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