Дмитрий Чернышенко назначен куратором по ПФО Политика

Дмитрий Чернышенко Фото: сайт правительства России

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ Дмитрий Чернышенко назначен куратором по Приволжскому федеральному округу (ПФО). Об этом пишет РБК со ссылкой на источника, близкого к правительству.

Согласно информации, премьер-министр страны Михаил Мишустин определил кураторов регионов страны из числа вице-премьеров.

Отмечается, что их зоной ответственности станет социально-экономическое развитие территорий, при взаимодействии с Госсоветом и Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.

Куратором по ПФО определен Дмитрий Чернышенко.