"Курбан-байрам воспитывает уважение к религиозным заповедям и заветам предков", - Игорь Комаров Общество

Игорь Комаров Фото: пресс-служба полномочного представителя президента в ПФО

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров направил поздравление с праздником Курбан-байрам.

"Поздравляю всех российских мусульман с главным исламским праздником Курбан-байрам! Этот праздник напоминает нам, что традиции ислама, как и других мировых религий, основаны на вечных ценностях справедливости, добра, милосердия и заботы о ближнем, независимо от национальности и вероисповедания", - говорится в его поздравлении.

"Курбан-байрам воспитывает уважение к религиозным заповедям и заветам предков, укрепляя неразрывную связь поколений. Пусть этот светлый праздник принесет мир и радость в каждый дом и каждую семью! От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия", - заметил Игорь Комаров.

СПРАВКА:

Курбан-байрам — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося у мусульман пророком. Точная дата празднования по григорианскому календарю может разниться в разных странах.