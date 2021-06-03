"Т Плюс" приступила к перекладке тепловых магистралей Кстова в рамках модернизации теплосетевого комплекса Общество

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" приступил к перекладке тепловых магистралей Кстова в рамках модернизации теплосетевого комплекса. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, дополнительные вложения в реконструкцию тепловых магистралей Кстова по данной программе составят 235 млн рублей.

Для замены выбраны наиболее проблемные по статистике повреждаемости участки теплотрасс в Нагорном микрорайоне, на площади Ленина, улицах Ступишина, Талалушкина общей протяженностью 4,9 км в однотрубном исчислении с диаметрами трубопроводов от Ду=700 мм до Ду=100 мм.

Для перекладок используются трубы в изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, оснащенные системой оперативного дистанционного контроля, что позволяет следить за их состоянием в режиме онлайн и оперативно реагировать на возможных неисправности.

Горячее водоснабжение потребителей в ходе работ организуется по временным схемам. Основные работы завершатся до начала осенне-зимнего периода, оставшиеся их часть не повлияет на старт отопительного сезона.

"Забота о комфорте клиентов является главным приоритетом нашей работы. Большая перекладка, которая проходит в Кстово, даст возможность обеспечить надежное и качественное теплоснабжение жителей города предстоящей зимой и в последующие годы", – отметил технический директор – главный инженер Кстовских тепловых сетей (КТС) Нижегородского филиала Т Плюс Александр Тихонов.

Общий объем ремонтно-инвестиционной программы КТС в 2021 году составит около 500 млн рублей.

Всего в городе и районе планируется заменить 16 км трубопроводов тепловых сетей, провести техническое перевооружение четырех центральных тепловых пунктов, реконструировать семь и автоматизировать три котельные.