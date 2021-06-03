"Курбан-байрам - прекрасный повод вспомнить истинные ценности своей веры", - Глеб Никитин Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил в адрес всех мусульман региона поздравление с праздником Курбан-байрам.

"На протяжении столетий этот праздник объединяет людей, дарит им надежду и радость, дает возможность проявить щедрость и великодушие. Курбан-Байрам отмечают по всей планете. В каждой стране и регионе свои традиции, связанные с праздником, но везде в основе этих традиций лежат священные слова Корана. Курбан-Байрам - прекрасный повод для каждого верующего обратиться к главной книге ислама, вспомнить истинные ценности своей веры", - говорится в послании главы Нижегородской области.

"В этот день мне хочется поблагодарить всех активных представителей мусульманской общины Нижегородской области. Ислам и история региона неразрывно связаны. Особенно это важно помнить в год 800-летия Нижнего Новгорода. Взаимоуважение и толерантность являются ключевым залогом созидательного развития нашей земли", - добавил губернатор.

"Мне хочется пожелать каждому, кто отмечает этот праздник, здоровья и благополучия! Пусть в ваших домах царят мир и достаток, а рядом всегда будут любящие и понимающие люди!" - написал в поздравлении Глеб Никитин.

СПРАВКА:

Курбан-байрам — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося у мусульман пророком. Точная дата празднования по григорианскому календарю может разниться в разных странах.