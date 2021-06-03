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Бизнес

Группа "Открытие" выступила дистрибуционным агентом IPO EMC

19 июля 2021 12:47  [100] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Группа "Открытие" выступила дистрибуционным агентом ГДР United Medical Group CY PLC. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, компания работает под брендом "Европейский медицинский центр" и контролируется известным российским предпринимателем Игорем Шиловым.

Совокупный объем средств, привлеченных в ходе предложения, составил приблизительно $500 млн, а доля ценных бумаг компании в свободном обращении составит примерно 44% при условии, что опцион на выкуп ГДР не будет реализован. По итогам предложения – и при условии, что опцион на выкуп ГДР не будет реализован – Игорь Шилов сохранит 55,111% в компании.

Заявки на участие в первичном размещении подавались клиентами группы через мобильное приложение "Открытие Брокер" с подтверждением через СМС. Упрощение процесса подачи поручений позволило снизить порог входа до 5 тысяч рублей и увеличить количество участников IPO.

За последний год это размещение стало третьей сделкой на рынках акционерного капитала, где группа "Открытие" выступила в качестве одного из организаторов, после вторичного размещения акций BELUGA Group и ГК "Самолет".

"Роль "Открытия" заключалась в привлечении спроса со стороны российских институциональных и розничных клиентов "Открытие Брокер", а также состоятельных клиентов банка. В результате общий объем заявок, собранных группой "Открытие", составил существенную долю от общей суммы заявок со стороны других розничных брокеров и частных банков, участвующих в размещении", - сказал вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка "Открытие" Евгений Ананьев.

"Группа "Открытие" продолжает активное развитие направления ECM, мы усилили команду и в начале 2021 года наняли Алексея Хабарова, который возглавил направление ECM в нашем департаменте. Кроме того, очень важным фактором успеха стало внедрение новых технологических решений, упростивших для наших клиентов подачу заявок на участие в сделках через мобильное приложение "Открытие Брокер". Это третья сделка на рынках акционерного капитала за последний год, где мы выступаем в качестве соорганизатора, и я уверен, что количество подобных успешных проектов с нашим участием будет только расти", - добавил он.

Генеральный директор "Открытие Брокер" Юрий Маслов в свою очередь отметил, что внедрение новых технологий, позволяющих клиентам с наименьшими усилиями получать ожидаемый результат, очень сильно влияет на клиентский опыт и восприятие компании.

"Возможность подавать заявки, не выходя из мобильного приложения, позволила большему количеству инвесторов принять участие в одном из самых интересных IPO за последнее время. Уверен, что это положительно повлияет на потребительскую лояльность, и наши клиенты получат еще более удобный сервис. Мы продолжим работать над его развитием повышая цифровизацию брокерского бизнеса группы "Открытие", - резюмировал Юрий Маслов.

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Теги:
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