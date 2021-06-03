Максимальный класс пожароопасности установится в ряде районов Нижегородской области до 23 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Специалисты ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" сообщают, что с 20 по 23 июля в большинстве районов региона сохранится высокая (IV класс), а местами и чрезвычайная (V класс) пожароопасность лесов и торфяников. В частности, в Арзамасском, Дзержинском, Вознесенском и других муниципалитетах области.

В этот период повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. В частности, прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, а также опасность распространения огня на населённые пункты и линии электропередач и связи.

Специалисты ведомства рекомендуют населению быть предельно осторожными: не жечь сухую траву, не жарить шашлык в лесопарковой зоне, быть осторожным при курении вблизи зеленых насаждений. А при обнаружении очага природного пожара необходимо соблюдать осторожность и оперативно вызвать пожарных или же сообщить на прямую линию лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или в диспетчерскую службу лесного хозяйства: 8 (831) 430-01-23.

В соответствии с КоАП РФ за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого режима предусмотрены административные штрафы и даже уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что полный запрет на посещение лесов начал действовать в Нижегородской области в период аномально жаркой погоды.