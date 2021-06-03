Ливни и грозы прогнозируются в некоторых районах Нижегородской области в ближайшие часы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Синоптики предупредили о предстоящих грозах в отдельных районах Нижегородской области 19 июля. Об этом сообщает региональное ЦУКС ГУ МЧС со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, уже в ближайшие часы локально по Нижегородской области ожидаются грозы, ливни, град, местами - порывы юго-западного ветра 13-18 м/с. Угроза ливней и града сохранится местами вплоть до конца текущего дня, добавили в ведомстве.

В связи с этим в регионе прогнозируется высокая вероятность чрезвычайных ситуаций, которые будут связаны с возможным обрывом линий электропередачи и связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением ветхих конструкций или строительных кранов, падением деревьев со слабой корневой системой. Молнии могут поразить объекты, не оборудованные громоотводом.

На сельхозугодьях из-за града вероятны затопления, а также повреждение и полегание растительности. Кроме того, возможны оползни, размыв насыпи железнодорожного полотна и автодорог.

В МЧС рекомендовали во время грозы отключить дома всю бытовую технику.

Между тем, ранее специалисты ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области сообщили, что с 20 по 23 июля в большинстве районов региона сохранится высокая (IV класс), а местами и чрезвычайная (V класс) пожароопасность лесов и торфяников. В частности, в Арзамасском, Дзержинском, Вознесенском и других муниципалитетах области.