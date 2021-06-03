Парламентарии "Единой России" представили конкретные решения по стабилизации цен на сезонные продукты Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Первые итоги реализации планов по снижению цен на продовольствие в "Единой России" намерены подвести уже через две недели. Информация об этом размещена на сайте НРО партии.

Речь идет о конкретных мерах, у которых одна цель - уменьшение стоимости сезонных продуктов. В первую очередь, входящих в так называемый "борщевой набор" - капусты, лука, картофеля, моркови и свеклы, а также дополнительно огурцов и помидоров. Об этом заявил первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на совещании, посвященном ситуации с ростом цен на продовольствие.

"За эти выходные мы провели мониторинг во всех регионах, регионы дали свои предложения по стабилизации ситуации и снижению цен. Хочу подчеркнуть, что задача — именно снижение. Именно это наша с вами конечная цель", - подчеркнул он.

Для реализации мер по снижению цен и контроля за рынком продуктов создана рабочая группа. Ее возглавил заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев (фракция "Единой России"). Аналогичные структуры до конца недели появятся в каждом регионе.

"В состав рабочих групп субъектов РФ должны войти представители региональных органов власти. Мы ставим этот вопрос на контроль в ежедневный режим, собираем информацию с мест", - подчеркнул Андрей Турчак.

Исправить сложившуюся ситуацию с ценами поможет комплекс первоочередных и долгосрочных мер. В числе инициатив, которые должны оперативно повлиять на ситуацию, - заключение соглашений между торговыми сетями и производителями о снижении наценок на социально значимые продукты. Оправдывать нынешнее подорожание продовольствия экономическими причинами невозможно, считает вице-спикер Госдумы, руководитель рабочей группы "Единой России" Алексей Гордеев.

"Предлагаем Правительству РФ рекомендовать торговым сетям срочно подписать соглашения с отраслевыми союзами и ассоциациями сельхозпроизводителей под контролем соответствующих министерств о снижении торговых наценок на социально значимые продовольственные товары. Прежде всего, на овощную продукцию", - сказал он и предложил наделить региональные власти правом контроля за исполнением этих соглашений на местах.

Серьезное влияние на цены оказывает и отсутствие площадок для торговли овощами и фруктами непосредственно их производителями, без дополнительных наценок.

"Необходимо организовать поставки сельхозпродукции от производителей для ее реализации на городских рынках и ярмарках напрямую населению. Без посредников. Сделать это на весь сезон уборки урожая текущего года", - считает Алексей Гордеев.

Инициативы по ценообразованию в торговых сетях, увеличению объемов продаж на рынках и ярмарках поддержали в кабмине. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, снижения цен на плодоовощную продукцию можно добиться двукратным увеличением количества ярмарок в регионах. И такие возможности в стране есть.

"В конце 2020 года Правительство РФ подготовило соответствующее распоряжение. Сегодня 77 субъектов РФ откликнулись и свои "зеркальные" нормативные акты по организации ярмарочной торговли подготовили. Ожидаем, что все регионы активно подключатся к этой работе с необходимой помощью Минпромторга", - сказала она. И отметила, что представители правительства также будут активно участвовать в деятельности рабочей группы по контролю за ценами на продукты питания.

"Мы сегодня уже включились в работу, связанную с мониторингом цен. Рабочую группу возглавил Алексей Гордеев. Мною дано поручение министерству сельского хозяйства и министерству промышленности и торговли включиться в ее работу и помочь субъектам РФ в наращивании мощностей ярмарочной торговли", - заключила Виктория Абрамченко.

Координатор партийного проекта "Народный контроль" в Нижегородской области Роман Танчук сообщил, что от граждан поступает много жалоб в общественные приемные, депутатам о росте цен на сезонные овощи.

"Морковь и свекла вообще показали рост цены 100% с начала 2021 года. Обоснованного экономического объяснения этой ситуации нет. Если бы эти продукты импортировались из других стран, тогда еще можно было сослаться на колебания курсов валют. Но ведь овощи "борщевого набора" все растут у нас, в России. Более того, в Нижегородской области есть картофелеводческие хозяйства в Арзамасском, Городецком и Шатковском районах. В Подмосковье выращивают морковь, свеклу, капусту, в Саратовской и Самарской областях - лук. По сути все рядом. А цены стремительно рвутся вверх, вызывая у людей справедливое недовольство. Особенно остро это ощущается в непростых экономических условиях, в которых мы все оказались из-за пандемии. Необходимо принятие мер, чтобы не просто остановить цены на том уровне, который есть сейчас, но и добиться их ощутимого снижения", - подчеркнул координатор проекта.

Напомним, 19 июля на площадке "Единой России" прошло совещание с руководством Правительства РФ и главами регионов, представителями торговых сетей. На нем были озвучены конкретные меры по снижению стоимости на так называемый "борщевой набор". Для координации работы по урегулированию цен организована рабочая группа, куда вошли представители правительства, партии, органов власти в регионах и торговых сетей.