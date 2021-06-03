Нижегородская область намерена субсидировать авиаперевозки по 11 направлениям в 2021 году Общество

Фото: Аэропорт "Стригино"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Законодательном Собрании 19 июля состоялось заседание комитета по транспорту и дорожному хозяйству. В его рамках парламентарии обсудили вопрос "О состоянии и перспективах развития межрегиональных воздушных перевозок пассажиров и формировании региональной маршрутной сети".

Правительство Нижегородской области уделяет большое внимание развитию региональных воздушных перевозок пассажиров. Для расширения программы субсидирования важным фактором является выделение денежных средств в том чисиле из федерального бюджета.

Как рассказали в Заксобрании, на софинансирование региональных воздушных перевозок пассажиров (исключая Москву) в 2021 году в областном бюджете предусмотрены 157,2 млн руб.

В 2021 году планируется предоставление субсидий авиаперевозчикам на осуществление воздушных перевозок пассажиров из Нижнего Новгорода по следующим направлениям: Астрахань, Волгоград, Геленджик, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Новый Уренгой, Пермь, Самара, Санкт-Петербург и Саратов.

При этом, субсидии на авиаперелёты в Геленджик и Новый Уренгой софинансируются без участия бюджетов других субъектов РФ.

Кроме того, в 2021 году предусмотрены авиаперевозки пассажиров по маршруту Нижний Новгород – Ростов-на-Дону без софинансирования из областного бюджета.

В 2022 году в областном бюджете на дальнейшее софинансирование предусмотрены расходы в сумме всего 37,7 млн. рублей. Но в правительстве Нижегородской области прорабатывается вопрос об увеличении субсидий на софинансирование региональных воздушных перевозок и в следующем году.

Также на заседании была представлена презентация о перспективных направлениях перевозок на ближайшее время. Среди них: Ереван, Баку, Бишкек, Душанбе, Махачкала, а также Берлин и Мюнхен. Кроме того, планируется организовать маршрут в Архангельск.

Напомним, 19 июля также стало известно, что семьи с детьми в ближайшие месяцы смогут приобрести авиабилеты из Нижнего Новгорода по специальным сниженным тарифам. Правила субсидирования этой льготы утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Из столицы Приволжья по спецтарифу можно будет улететь в Калининград, Екатеринбург, Новосибирск и Ростов-на-Дону.