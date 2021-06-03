Нижегородскую область в очном этапе конкурса "Лидеры России 2021" представят 99 участников Общество

От Нижегородской области приглашение в финальные испытания конкурса "Лидеры России" получили 880 лидеров: 48 – по треку "Бизнес и промышленность", 30 – "Государственное управление", два участника — в треке "Здравоохранение", пять — по треку "Культура", по три участника в направлениях "Наука" и "Информационные технологии", восемь человек — в треке "Студенты". Об этом сообщили в правительстве региона.

Всего в очные мероприятия конкурса управленцев "Лидеры России 2021" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – приглашены 3 987 человек. Конкурсантам предстоит оценка управленческих компетенций.

"Участники, прошедшие дистанционный отбор, продолжат борьбу за победу в финалах. В первый день они пройдут повторное компьютерное тестирование, после этого будут выполнять управленческие задания, посетят образовательные семинары и лекции. В этом году на конкурс "Лидеры России 2021" поступило 180 953 заявки из всех 85 регионов России и 150 стран мира. К участию в дистанционном этапе был допущен 72 561 участник. Во второй блок дистанционного этапа прошли 12 499 человек. Заочные испытания завершили 3 987 участников, они допущены до контрольного тестирования", – рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России2 Алексей Комиссаров.

"Нижегородцы традиционно активно участвуют в конкурсе. Нижегородская область вновь вошла в топ-10 регионов страны с наиболее крупным представительством в очном этапе. Личное достижение участников значимо и для всего региона. Управленцы, прошедшие конкурс, получают опыт крайне важный для развития экономики и общественной жизни", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В этом сезоне конкурс "Лидеры России" разделен на восемь профильных треков. Помимо направлений "Наука" и "Здравоохранение", стартовавших в прошлом сезоне, были запущены новые треки "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Культура", "Информационные технологии", "Студенты" и "Международный".

"В треке "Бизнес и промышленность", который стал абсолютным лидером по числу заявок (57,5 тыс. регистраций), до контрольного тестирования дошли 1 349 участников. Из 37 тысяч участников трека "Государственное управление" в следующий этап прошли 1 343 человек, в треке "Информационные технологии" из 16 тысяч участников поборются за выход в финал 332 человека, в треке "Студенты" – 221 человек, в треке "Наука" – 214 конкурсантов, в треке "Здравоохранение" – 182 человека, в треке "Международный" – 179 человек, в треке "Культура» – 167 человек", – отметил Алексей Комиссаров.

Среди участников, успешно прошедших все испытания, более 40% имеет опыт предпринимательской деятельности, а 29% – опыт работы в органах государственной власти и местного самоуправления. Около трети участников, которые допущены до тестирования, являются руководителями высшего звена (34%), чуть меньше (31%) – руководители среднего звена, еще 17% – линейное руководство.

Что касается уровня образования конкурсантов, 96% всех допущенных до тестирования имеют высшее образование, причем 46% окончили специалитет и магистратуру. Чуть больше четверти (26%) имеют два и более высших образования, 11% являются кандидатами наук, 7% окончили бакалавриат, 4% имеют высшее образование и получили степень MBA, 1% участников являются докторами наук.

Говоря о профессиональных достижениях участников, Алексей Комиссаров отметил, что в этом году много интересных участников с разнообразным управленческим опытом.

"Например, дистанционный этап успешно прошли 12 глав муниципальных образований и городов России, 16 заместителей глав муниципалитетов и городов нашей страны, 11 руководителей органов исполнительной власти субъектов России, 26 заместителей руководителя региональных органов власти, 3 руководителя институтов развития регионального уровня, 90 генеральных директоров и 118 директоров крупных, средних и малых предприятий, а также 101 индивидуальный предприниматель», – уточнил Алексей Комиссаров.

По его словам, появление специализированных треков сделало конкурс еще более масштабным.

"Всего в этом сезоне запланировано 13 финалов. Региональные финалы пройдут для всех восьми федеральных округов в октябре-декабре 2021 года - в том числе, в Нижнем Новгороде (ПФО). Победители финалов треков будут приглашены в суперфинал конкурса "Лидеры России", где они получат возможность посоревноваться друг с другом. 300 суперфиналистов станут обладателями образовательного гранта в размере 1 млн рублей. А победителями конкурса станут 100 участников, которые традиционно получат возможность поработать с наставниками – ведущими управленцами нашей страны", – рассказал Алексей Комиссаров.