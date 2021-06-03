Подъезд к селу Малое Мурашкино в Нижегородской области отремонтировали раньше срока Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Подъезд к селу Малое Мурашкино в Нижегородской области отремонтировали по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Соответствие работ, заявленных в контрактной документации, подтвердила приемочная комиссия. Как уточнили в региональном правительстве, работы завершены на 1,5 месяца раньше установленного срока.

Дорогу протяженностью 2,28 км и шириной 6 м, по воспоминаниям местных жителей, в последний раз полностью ремонтировали около 20 лет назад. С тех пор износ покрытия достиг почти 90%. По этой дороге ходит общественный транспорт, школьный автобус, ей пользуются местные жители, а также туристы, которые приезжают сюда посмотреть на деревянную единоверческую церковь постройки второй половины XIX века.

"Важно отметить, что рамках нацпроектов в регионе реконструируют не только крупные объекты. Мы стараемся уделять особое внимание и развитию сельских территорий, обеспечению комфортных условий для жителей удаленных населенных пунктов", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Сегодня дорога к Малому Мурашкину уже соответствует нормативам: там уложено два слоя асфальтобетона, укреплены обочины, нанесена разметка. Гарантия на ремонтные работы составляет пять лет. Стоимость ремонта – 25,1 млн рублей.

Всего по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Большемурашкинском районе в этом году ремонтируют четыре участка дорог суммарной протяженностью около 10 км: помимо подъезда к Малому Мурашкину, это два подъезда к районному центру, а также подъезд к селу Вершинину, где работает крупное сельскохозяйственное предприятие, занимающееся производством молока.

Напомним, ремонт подъезда к селу Туркуши от автодороги Владимир-Муром-Арзамас в Кулебакском районе Нижегородской области завершат до конца июля.

Ранее сообщалось, что в Дальнеконстантиновском районе проводится ремонт дорог по программе благоустройства сельских поселений.