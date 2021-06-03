Блюда волжской кухни появятся в ресторанах Нижнего Новгорода
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
"Школу 800" достроят до конца августа
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 20 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
19 июля 2021 19:38  [31] Подъезд к селу Малое Мурашкино в Нижегородской области отремонтировали раньше срока
19 июля 2021 19:15  [69] Нижегородские владельцы гаражей смогут пользоваться "гаражной амнистией" с 1 сентября 2021 года
19 июля 2021 19:06  [85] Нижегородскую область в очном этапе конкурса "Лидеры России 2021" представят 99 участников
19 июля 2021 18:52  [108] Нижегородская область намерена субсидировать авиаперевозки по 11 направлениям в 2021 году
19 июля 2021 18:20  [118] ЖК "Солнечный" и "Гелиос" в Нижнем Новгороде планируют достроить до конца 2022 года
19 июля 2021 17:45  [125] Парламентарии "Единой России" представили конкретные решения по стабилизации цен на сезонные продукты
19 июля 2021 17:30  [114] Памп-трек в Дзержинске возводится под контролем спортсменов-экстремалов
19 июля 2021 16:49  [175] Субсидированные перелёты по семейным тарифам запустят из Нижнего Новгорода в августе
19 июля 2021 16:03  [886] Ливни и грозы прогнозируются в некоторых районах Нижегородской области в ближайшие часы
19 июля 2021 15:55  [225] Компания-перевозчик прорабатывает варианты организации рейсов до Плеса и Казани на "Валдаях"
Общество

Подъезд к селу Малое Мурашкино в Нижегородской области отремонтировали раньше срока

19 июля 2021 19:38  [31] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Подъезд к селу Малое Мурашкино в Нижегородской области отремонтировали по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Соответствие работ, заявленных в контрактной документации, подтвердила приемочная комиссия. Как уточнили в региональном правительстве, работы завершены на 1,5 месяца раньше установленного срока.

Дорогу протяженностью 2,28 км и шириной 6 м, по воспоминаниям местных жителей, в последний раз полностью ремонтировали около 20 лет назад. С тех пор износ покрытия достиг почти 90%. По этой дороге ходит общественный транспорт, школьный автобус, ей пользуются местные жители, а также туристы, которые приезжают сюда посмотреть на деревянную единоверческую церковь постройки второй половины XIX века.

"Важно отметить, что рамках нацпроектов в регионе реконструируют не только крупные объекты. Мы стараемся уделять особое внимание и развитию сельских территорий, обеспечению комфортных условий для жителей удаленных населенных пунктов", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Сегодня дорога к Малому Мурашкину уже соответствует нормативам: там уложено два слоя асфальтобетона, укреплены обочины, нанесена разметка. Гарантия на ремонтные работы составляет пять лет. Стоимость ремонта – 25,1 млн рублей.

Всего по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Большемурашкинском районе в этом году ремонтируют четыре участка дорог суммарной протяженностью около 10 км: помимо подъезда к Малому Мурашкину, это два подъезда к районному центру, а также подъезд к селу Вершинину, где работает крупное сельскохозяйственное предприятие, занимающееся производством молока.

Напомним, ремонт подъезда к селу Туркуши от автодороги Владимир-Муром-Арзамас в Кулебакском районе Нижегородской области завершат до конца июля.

Ранее сообщалось, что в Дальнеконстантиновском районе проводится ремонт дорог по программе благоустройства сельских поселений.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Нацпроект
Поделиться:
Новости по теме
05 июля 2021 18:36  [1173] Ремонт дорог по программе благоустройства сельских поселений проводится в Дальнеконстантиновском районе
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph