Четырёхлетний мальчик пропал в Ворсме Павловского района Происшествия

Фото: ПСГ "Рысь"

Четырёхлетний Илья Молев пропал в Нижегородской области 19 июля 2021 года . Об этом сообщает поисково-спасательный центр "Рысь".

В 17:30 он ушёл от дома с Лесного переулка в Ворсме и пропал.

Ребенок ростом 112 см, худощавого телосложения. У него русые волосы и голубые глаза.

Мальчик был без одежды, отмечается в сообщении. Поисковики объявили срочный сбор на поиск ребенка.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения мальчика, волонтеры просят сообщить по телефонам 8 (831) 28-38-200 или 102.