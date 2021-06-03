Четырёхлетний мальчик пропал в Ворсме Павловского района

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Четырёхлетний Илья Молев пропал в Нижегородской области 19 июля 2021 года . Об этом сообщает поисково-спасательный центр "Рысь".
В 17:30 он ушёл от дома с Лесного переулка в Ворсме и пропал.
Ребенок ростом 112 см, худощавого телосложения. У него русые волосы и голубые глаза.
Мальчик был без одежды, отмечается в сообщении. Поисковики объявили срочный сбор на поиск ребенка.
Всех, кто обладает информацией о месте нахождения мальчика, волонтеры просят сообщить по телефонам 8 (831) 28-38-200 или 102.
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