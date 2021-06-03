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Экономика

Налоговую поддержку нижегородским транспортно-логистическим компаниям в период COVID-19 расширят

19 июля 2021 20:14  [88] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Налоговую поддержку нижегородским транспортно-логистическим компаниям в период COVID-19 расширят. Соответствующие изменения в закон Нижегородской области "О транспортном налоге" поддержали депутаты регионального Законодательного собрания на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству. Законопроект внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, в прошлом году для поддержки транспортно-логистических компаний, занимающихся грузовыми перевозками, были внесены изменения в региональный закон о транспортном налоге, предусматривающие снижение ставки налога на 25% на одну лошадиную силу для грузовых автомобилей с мощностью двигателя свыше 250 л.с. для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в соответствии с основным кодом ОКВЭД 49.41 "Деятельность автомобильного грузового транспорта".

В апреле этого года к главе региона обратились предприниматели с просьбой о внесении изменений в закон о транспортном налоге, чтобы этой мерой поддержки могли воспользоваться и те грузоперевозчики, у которых необходимый ОКВЭД был зарегистрирован позднее 1 марта 2020 года: не все предприниматели должным образом и вовремя указывали в учредительных документах правильный код основного вида деятельности.

"В Нижегородской области есть предприниматели, занимающиеся грузовыми перевозками, которые не привели ОКВЭД в соответствие с деятельностью. Задержки в оформлении документов сегодня для них выливаются в экономические потери. Мы предлагаем включить данные компании в список тех, кто может воспользоваться этой налоговой льготой", - пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона добавил, что право на налоговую льготу такие перевозчики будут иметь при условии, что доход за расчетный (налоговый) период по указанному виду деятельности составляет не менее 90% их дохода. Таким образом, льгота будет иметь направленную поддержку и окажет существенную помощь транспортным компаниям Нижегородской области.

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Теги:
Законодательное собрание Налоги Транспорт
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