Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
"Школу 800" достроят до конца августа
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Блюда волжской кухни появятся в ресторанах Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 20 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Экономика
20 июля 2021 08:16  [108] Нижегородская область активно участвует в торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи
19 июля 2021 20:28  [372] "Решения президента по реализации инфраструктурных проектов крайне важны для развития регионов", - Глеб Никитин
19 июля 2021 20:21  [316] "Рейтинг регионов поможет принять решения на федеральном уровне для успешной реализации реформы", - Глеб Никитин
19 июля 2021 20:14  [326] Налоговую поддержку нижегородским транспортно-логистическим компаниям в период COVID-19 расширят
19 июля 2021 14:58  [355] Банк "Открытие": ключевая ставка к концу года составит 6,25-6,5%
19 июля 2021 09:58  [433] Пени будут начисляться не уплатившим НДФЛ за 2020 год нижегородцам
17 июля 2021 11:34  [737] Картофель и репчатый лук подешевели в Нижегородской области
16 июля 2021 18:14  [894] Глеб Никитин предложил новую редакцию законопроекта о применении инвестиционного налогового вычета
16 июля 2021 10:25  [1273] Годовая инфляция в Нижегородской области в июне составила 6,7%
15 июля 2021 19:48  [1065] Нижегородская область вошла в число пилотных регионов для предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов
Экономика

Нижегородская область активно участвует в торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи

20 июля 2021 08:16  [108] Экономика

Нижегородская область активно участвует в торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

17 июля в Нижнем Новгороде состоялась рабочая встреча губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и президента Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи (СПбМТСБ) Алексея Рыбникова. На повестке дня были вопросы исполнения поручений президента Российской Федерации Владимира Путина, связанных с развитием лесной отрасли и углеродного регулирования, механизмы совершенствования эффективности государственных и муниципальных закупок.

Глеб Никитин отметил высокую значимость развития биржевых механизмов для экономики региона и, в качестве руководителя комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Экология и природные ресурсы", подчеркнул важность климатической и природоохранной повестки для страны в целом.

"Биржевые торги развиваются в рамках выполнения поручений главы государства, которые касаются таких социально значимых тем, как декриминализация лесной отрасли, сохранение национальных лесных ресурсов, снижение углеродных выбросов и повышение экологических требований к современным компаниям и предприятиям. Как показывает опыт, биржа выступает эффективным инструментом реализации этой государственной политики. Внедрение инструментов биржевой торговли древесиной в регионе позволило обеспечить прозрачность торгов, сформировать рыночные цены, повысить налогооблагаемую базу и доходность государственных предприятий лесной отрасли. Накопленный успешный опыт по использованию биржевых механизмов может быть внедрен и для организации торговли углеродными единицами", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.

Одной из основных тем обсуждения на встрече стала реализация Федерального закона от 02.07.2021 г. №304-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс". Изменения, вступающие в силу с 1 января 2022 года, предусматривают, что древесина, заготовленная государственными (муниципальными) учреждениями, должна реализовываться на биржевых торгах.

На встрече были представлены новые сервисы АО "ТЭК-Торг" – 100%-ной дочерней организации СПбМТСБ – для заказчиков в социальной сфере, в частности, в медицине. Наработки компании в этой сфере существенно опережают существующие на рынке и дают возможность больницам и поликлиникам увеличить эффективность закупочных процессов за счёт помощи в формировании цен закупок, автоматизации многих рутинных процессов, мониторинга рыночных цен и нормативного обеспечения медзакупок.

Нижегородская область – один из самых активных регионов на торгах Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи. В рамках соглашения о сотрудничестве Биржи и региона, подписанного на ПМЭФ-2019, предприятия области регулярно участвуют в торгах секций "Нефтепродукты", "Газ природный", "Минеральное сырье и химическая продукция", "Лес и стройматериалы".

Государственные подведомственные учреждения – лесхозы Нижегородской области - приступили к реализации лесоматериалов на электронных аукционах в Системе электронных торгов внебиржевого рынка СПбМТСБ в апреле 2020 года. В 2021 году наблюдается трехкратный рост объемов продаж леса на нижегородских базисах поставки относительно всего 2020 года. В 2020 году было реализовано 8,7 тыс. кубометров лесоматериалов на общую сумму свыше 8,4 млн рублей, а в 2021 году на торгах - уже более 25,4 тыс. кубометров на сумму 51,2 млн рублей, что составляет более четверти от общего объема уже реализованного госзадания. В Системе электронных торгов внебиржевого рынка и в секции "Лес и стройматериалы" СПБМТСБ зарегистрировано 48 нижегородских участников торгов.

Предприятия Нижегородской области активно участвуют в торгах в секции "Нефтепродукты": в 2020 году они заключили 6 574 договора поставки нефтепродуктов общим объемом 583 тыс. тонн на сумму 22,4 млрд руб., в 2021 году объем торгов составил уже 170,5 тыс. тонн на сумму 5,8 млрд руб. В качестве участников торгов и клиентов участников торгов в секции зарегистрирована 41 организация, представляющая Нижегородскую область.

Объем реализации минеральных удобрений с участием предприятий региона на торгах СПбМТСБ в 2020 году составил 4,7 тыс. тонн, а уже по состоянию на 15 июля 2021 года показатель прошлого года превышен более чем в 16 раз – реализовано свыше 76 тысяч тонн удобрений. В секции зарегистрировано 21 предприятие региона.

С 2018 по 2021 год предприятиями региона было заключено 219 договоров поставки природного газа объемом более 529 млн кубометров на общую сумму свыше 1,7 млрд рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Торговля
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph