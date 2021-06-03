Нижегородская область активно участвует в торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Экономика

Нижегородская область активно участвует в торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

17 июля в Нижнем Новгороде состоялась рабочая встреча губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и президента Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи (СПбМТСБ) Алексея Рыбникова. На повестке дня были вопросы исполнения поручений президента Российской Федерации Владимира Путина, связанных с развитием лесной отрасли и углеродного регулирования, механизмы совершенствования эффективности государственных и муниципальных закупок.

Глеб Никитин отметил высокую значимость развития биржевых механизмов для экономики региона и, в качестве руководителя комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Экология и природные ресурсы", подчеркнул важность климатической и природоохранной повестки для страны в целом.

"Биржевые торги развиваются в рамках выполнения поручений главы государства, которые касаются таких социально значимых тем, как декриминализация лесной отрасли, сохранение национальных лесных ресурсов, снижение углеродных выбросов и повышение экологических требований к современным компаниям и предприятиям. Как показывает опыт, биржа выступает эффективным инструментом реализации этой государственной политики. Внедрение инструментов биржевой торговли древесиной в регионе позволило обеспечить прозрачность торгов, сформировать рыночные цены, повысить налогооблагаемую базу и доходность государственных предприятий лесной отрасли. Накопленный успешный опыт по использованию биржевых механизмов может быть внедрен и для организации торговли углеродными единицами", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.

Одной из основных тем обсуждения на встрече стала реализация Федерального закона от 02.07.2021 г. №304-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс". Изменения, вступающие в силу с 1 января 2022 года, предусматривают, что древесина, заготовленная государственными (муниципальными) учреждениями, должна реализовываться на биржевых торгах.

На встрече были представлены новые сервисы АО "ТЭК-Торг" – 100%-ной дочерней организации СПбМТСБ – для заказчиков в социальной сфере, в частности, в медицине. Наработки компании в этой сфере существенно опережают существующие на рынке и дают возможность больницам и поликлиникам увеличить эффективность закупочных процессов за счёт помощи в формировании цен закупок, автоматизации многих рутинных процессов, мониторинга рыночных цен и нормативного обеспечения медзакупок.

Нижегородская область – один из самых активных регионов на торгах Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи. В рамках соглашения о сотрудничестве Биржи и региона, подписанного на ПМЭФ-2019, предприятия области регулярно участвуют в торгах секций "Нефтепродукты", "Газ природный", "Минеральное сырье и химическая продукция", "Лес и стройматериалы".

Государственные подведомственные учреждения – лесхозы Нижегородской области - приступили к реализации лесоматериалов на электронных аукционах в Системе электронных торгов внебиржевого рынка СПбМТСБ в апреле 2020 года. В 2021 году наблюдается трехкратный рост объемов продаж леса на нижегородских базисах поставки относительно всего 2020 года. В 2020 году было реализовано 8,7 тыс. кубометров лесоматериалов на общую сумму свыше 8,4 млн рублей, а в 2021 году на торгах - уже более 25,4 тыс. кубометров на сумму 51,2 млн рублей, что составляет более четверти от общего объема уже реализованного госзадания. В Системе электронных торгов внебиржевого рынка и в секции "Лес и стройматериалы" СПБМТСБ зарегистрировано 48 нижегородских участников торгов.

Предприятия Нижегородской области активно участвуют в торгах в секции "Нефтепродукты": в 2020 году они заключили 6 574 договора поставки нефтепродуктов общим объемом 583 тыс. тонн на сумму 22,4 млрд руб., в 2021 году объем торгов составил уже 170,5 тыс. тонн на сумму 5,8 млрд руб. В качестве участников торгов и клиентов участников торгов в секции зарегистрирована 41 организация, представляющая Нижегородскую область.

Объем реализации минеральных удобрений с участием предприятий региона на торгах СПбМТСБ в 2020 году составил 4,7 тыс. тонн, а уже по состоянию на 15 июля 2021 года показатель прошлого года превышен более чем в 16 раз – реализовано свыше 76 тысяч тонн удобрений. В секции зарегистрировано 21 предприятие региона.

С 2018 по 2021 год предприятиями региона было заключено 219 договоров поставки природного газа объемом более 529 млн кубометров на общую сумму свыше 1,7 млрд рублей.