"Рейтинг регионов поможет принять решения на федеральном уровне для успешной реализации реформы", - Глеб Никитин Экономика

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Экология и природные ресурсы" Глеб Никитин примет участие в подготовке рейтинга регионов России по уровню реализации реформы по обращению с ТБО. Об этом сообщила вице-премьер Правительства России Виктория Абрамченко в ходе заседания Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством Президента России Владимира Путина.

"Конечно, регионы находятся в разной степени готовности к завершению реформы обращения с отходами. Мы договорились с комиссией Госсовета по направлению "Экология и природные ресурсы", с Глебом Никитиным, составить рейтинг регионов, выделить субъекты, которые могут завершить все мероприятия к 2024 году, и регионы, которые находятся в зоне риска и требуют дополнительные меры регулирования", - сказала Виктория Абрамченко.

Вице-премьер также отметила Нижегородскую область в числе лучших регионов по реализации реформы по обращению с ТБО.

"В каждом регионе страны своя специфика, связанная с размером территории и плотностью населения, климатическими условиями, структурой экономики. Вместе с этим реформа обращения с ТБО предполагает внедрение определенных стандартов, позволяющих снизить нагрузку на окружающую среду. Возникающие сложности не раз обсуждались на заседании рабочей группы, а потом — и комиссии Государственного Совета. Мы благодарны правительству России и профильному вице-премьеру Виктории Абрамченко за конструктивную работу в данном направлении. Рейтинг регионов поможет принять своевременные решения на федеральном уровне для успешной реализации реформы", - отметил Глеб Никитин.