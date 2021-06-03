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Экономика

"Решения президента по реализации инфраструктурных проектов крайне важны для развития регионов", - Глеб Никитин

19 июля 2021 20:28  [83] Экономика
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Решения президента по реализации инфраструктурных проектов крайне важны для развития регионов", - заявил губернатор Нижегородской области, председатель комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению "Экология и природные ресурсы" Глеб Никитин по итогам заседания совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам 19 июля.

"Мы договорились, что в субъектах Федерации уже этим летом развернётся стройка в рамках пилотных проектов с использованием инфраструктурных кредитов. Однако к настоящему моменту такие проекты не утверждены, насколько мне известно, – сейчас поговорим, может быть, что-то сделано в самое последнее время, – хотя до конца 2023 года объём фактически сданных по ним работ должен превысить полтриллиона рублей. Это если говорить языком цифр. Для людей это означает, что в ближайшие два года в их регионах, городах должны строиться дороги, коммунальная и другая жизненно важная инфраструктура, причём некоторые объекты должны быть сданы или находиться в высокой стадии завершения. Я прошу глав регионов взять этот вопрос на постоянный личный контроль и теснее работать с правительством", - сказал Владимир Путин.

Нижегородскую область в числе регионов, готовых участвовать в обновлении системы общественного транспорта в пилотном режиме, назвал в ходе заседания вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.

"Решения президента по реализации инфраструктурных проектов крайне важны для развития регионов. В Нижегородской области благодаря "инфраструктурному меню" станет возможным реализация по-настоящему прорывных проектов. Это, прежде всего, строительство новых дорожных объектов и реформа общественного транспорта. Правительство региона проводит постоянную работу с правительством России и ВЭБ.РФ, еженедельно участвует в работе штаба комиссии по региональному развитию, оперативно вносит коррективы и устраняет замечания. Строительство новых станций метро, создание дублера проспекта Гагарина и нового моста через Оку, обновление инфраструктуры электротранспорта – этого ждут все нижегородцы. Надеемся, что внимание президента к этой теме позволит нам в максимально оперативные сроки приступить к реализации проектов. Это позволит сохранить импульс развития, заданный 800-летием Нижнего Новгорода", - отметил Глеб Никитин по итогам заседания.

Напомним, ранее Глеб Никитин сообщил, что Нижегородская область направила в правительство РФ заявку на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) на сумму 61,4 млрд рублей до 2024 года.

"Наша заявка включает несколько направлений: реформа общественного транспорта, развитие южных территорий Нижнего Новгорода для жилищного строительства и редевелопмент исторического центра Нижнего Новгорода с вовлечением в активную городскую жизнь более 300 га, расположенных в шаговой доступности от Нижегородского кремля. Каждое из них важно для региона. Реформа общественного транспорта – одно из главных направлений нашей заявки на получение средств в рамках инфраструктурного меню. Основная концепция была поддержана президентом России Владимиром Путиным. В частности, планируется модернизация и расширение инфраструктуры городского электротранспорта – это реконструкция 97 км существующих путей, строительство 24 км новых путей, обновление сетевого хозяйства. Параллельно с модернизацией инфраструктуры планируем обновить почти 360 единиц подвижного состава. Вторым этапом является строительство метрополитена – четырех новых станций", - сообщил Глеб Никитин.

Как пояснил губернатор, комплексная программа развития Нижегородской агломерации в настоящее время структурирована с применением различных инструментов из "инфраструктурного меню". В рамках проекта будут применяться как бюджетные кредиты, так и инфраструктурные облигации. Конечное соотношение этих инструментов будет понятно после определения лимитов ИБК, доступных для нашего региона, в целях реализации комплексной программы.

Предполагается, что потребность в привлечении инфраструктурных облигаций в рамках текущей схемы финансирования комплексной программы развития Нижегородской агломерации появится во второй половине 2022 года. К этому сроку планируется начало освоения территорий в районе Ольгина и Новинок для жилищного строительства, а также застройка территории Черниговской набережной.

Напомним, 16 апреля 2021 года в ходе визита в Нижегородскую область секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак обсудил с губернатором, секретарем регионального отделения партии Глебом Никитиным развитие территорий в нижегородской агломерации.

Андрей Турчак сообщил, что "Единая Россия" направит президенту предложение поддержать инфраструктурные проекты в регионах.
Также секретарь Генсовета партии заявил, что "Единая Россия" готова на федеральном уровне поддержать крупные социально важные проекты Нижегородской области, связанные с развитием южных территорий нижегородской агломерации.

Также сообщалось, что "Единая Россия" обратилась к президенту Владимиру Путину с предложением запустить программу развития инфраструктурных проектов в регионах и обеспечить ее необходимыми ресурсами, в том числе льготными кредитами под низкий процент и на длительный срок.

Глава государства поддержал инициативу партии, отметив в ходе оглашения послания необходимость выделения инфраструктурных бюджетных кредитов регионам на строительство дорог, мостов, обновление общественного транспорта, благоустройство и другие проекты.

9 июня 2021 года Госдума единогласно приняла законопроект, который позволит регионам реализовывать крупные инфраструктурные проекты.

Важность создания программы развития инфраструктурных проектов отметил в своем выступлении перед участниками ХХ съезда "Единой России" губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии Глеб Никитин. Нижегородская область вошла в число пилотных регионов по реализации проектов территориального развития с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов.

Реализацию этих масштабных проектов в регионах "Единая Россия" включит в свою предвыборную программу.

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Теги:
Глеб Никитин Кредит Правительство Нижегородской области
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