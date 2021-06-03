Как приобрести недвижимость на Мальте?

Мальта – небольшое островное государство в Средиземном море. Правительство этой страны крайне заинтересовано в привлечении иностранного капитала. Именно поэтому здесь действуют сразу три программы бизнес-миграции. Финансово независимые лица могут получить на Мальте ВНЖ, ПМЖ или полноправное гражданство. Все три программы предполагают покупку или долгосрочную аренду объекта недвижимости на острове, меняется лишь минимальная сумма сделки.

Для получения паспорта Мальты инвестор должен купить жильё стоимостью не менее 700 тысяч евро или арендовать его минимум за 80 тысяч евро в год. Это актуальная на 2021 год информация, опубликованная лицензированным миграционным агентством.

Подобрать дома и квартиры на Мальте не представляет сложности, поскольку рынок недвижимости в стране прекрасно развит. Инвестор может приобретать объекты на первичном или вторичном рынке, в городах или малонаселенной местности.

Недвижимость Мальты: дома и квартиры для состоятельных мигрантов

Мальтийские чиновники следят за стабильностью рынка недвижимости. Возможность теневых махинаций исключается на законодательном уровне. Для финансово независимых лиц доступен весь спектр комфортабельной недвижимости: апартаменты, частные дома, пентхаусы. Вот несколько показательных примеров:

Частично меблированные комфортабельные апартаменты в новом 7-этажном жилом доме – от 160 000 €.

Пентхаус с тремя спальнями и двумя ванными комнатами – 340 000 €.

Дуплекс в жилом комплексе на берегу моря – от 740 000 €.

Вкладывая инвестиции в недвижимость Мальты, важно учитывать, что они доходные. Как показывает практика, вполне реально получать до 6 % в год. Компетентная управляющая компания возьмёт на себя все организационные и юридические хлопоты.

Средства, вложенные в объекты недвижимого имущества, можно вернуть. Однако иностранец, принимающий участие в программе бизнес-миграции, должен помнить о сроках обязательного владения собственностью. Если жилье на Мальте будет продано раньше, чем через пять лет, паспорт будет аннулирован.

Преимущества, которые дает владельцу гражданство Мальты

Легальная покупка комфортабельных домов и квартир на Мальте – далеко не единственный плюс участия в программе бизнес-миграции. Вместе с полноправным гражданством иностранец получает и безвиз со 184 странами мира. Договор о свободном пересечении границ подписан с Соединёнными Штатами Америки, Канадой, Великобританией, Японией.

Регистрируя международную компанию в юрисдикции Мальты, собственник может оптимизировать налогообложение и гораздо успешнее продвигать ее в Европе. Ведение предпринимательской деятельности на территории страны не только разрешено, но и всячески поддерживается. Банки ЕС без дополнительных проверок открывают валютные счета владельцу паспорта Мальты.

Обзаведясь недвижимостью на средиземноморском острове, можно всерьёз задуматься о переезде в Европу. Мальта известна высоким уровнем жизни и экономической стабильностью. Здесь комфортно и молодым людям, и пенсионерам.

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