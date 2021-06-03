Нижегородская область войдет в число регионов, реализующих новые инвестиционные стандарты Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область войдет в число регионов, реализующих новые инвестиционные стандарты. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов в ходе заседания совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством президента России Владимира Путина.

"Фактор роста инвестиций – это создание принципиально новой системы поддержки и сопровождения инвестиционных проектов в регионах. Разрабатываем нормативно-методическую базу для такой системы", - сообщил Андрей Белоусов.

Как отметил первый вице-премьер, это целостная система, которая включает в себя семь стандартизованных элементов: инвестиционную декларацию, инвестиционную карту, свод инвестиционных правил, механизм внесудебного урегулирования, одну точку входа для инвестора, реестр инвестиционных проектов, мотивационный механизм для регионов. Андрей Белоусов уточнил, что в текущем году предполагается запуск пилотов в восьми регионах, включая Нижегородскую область.

"Нижегородская область активно взаимодействует с правительством России в части разработки стандарта инвестиционной декларации. В этой работе мы используем опыт региона в улучшении инвестиционного климата, позволивший нам войти в топ-10 Национального рейтинга АСИ по итогам 2020 года. Новые инвестиционные стандарты позволят достичь главного результата для каждого инвестора – создания прозрачных и неизменных правил игры. Мы полностью готовы к участию в проекте в качестве пилотного региона", - отметил Глеб Никитин.

Как подчеркнул глава региона, в Нижегородской области созданы "Путеводитель инвестора" и Инвестиционный портал, базовая структура и содержание которых соответствуют идее создаваемого стандарта инвестиционной декларации.

Напомним, что в 2021 году Нижегородская область впервые вошла в ТОП-10 в национальном рейтинге инвестиционного климата субъектов РФ Агентства стратегических инициатив (АСИ), заняв 6-е место. Итоги рейтинга объявила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) 4 июня 2021 года. Нижегородская область поднялась на 64 позиции с 2018 года.