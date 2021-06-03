Предупреждение о возникновении ЧС в связи с ливнями и градом вновь объявлено в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Предупреждение о возникновении ЧС в связи с ливнями и градом вновь объявлено в Нижегородской области. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, в ближайшие часы 20 июля местами по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде ожидаются грозы, ливни, град, порывы западного ветра 13-18 м/с с сохранением вечером.

В связи с такими неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением или обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой.

Напомним, что похолодание до +17° и дожди надвигаются на Нижегородскую область.

Ближе к середине недели в Нижегородской области ожидается смена погоды. Синоптики прогнозируют сильный дождь. 23 июля столбики термометров поднимутся до отметки в +21..23°. Прогнозируется сильный ветер, порывы до 7 м/с.