"Наблюдатели помогут обеспечить легитимность выборов", - Сергей Давыдов Политика

"Наблюдатели помогут обеспечить легитимность выборов", - заявил член Общественной палаты Нижегородской области, член Общественного штаба Нижегородской области по наблюдению за выборами-2021, преподаватель кафедры истории и теории государства и права НИУ РАНХиГС Сергей Давыдов.

"В Нижегородской области сформирован и активно работает региональный штаб по наблюдению за выборами. Общественной палатой Нижегородской области организовано обучение всех граждан, которые изъявили желание быть наблюдателями в эту избирательную кампанию", - отметил он.

По словам Сергея Давыдова, подготовка наблюдателей в этом году началась задолго до старта избирательной кампании и проходила в несколько этапов. За два с половиной месяца было проведено 185 семинаров, обучено более 8 тысяч кандидатов в наблюдатели. Наблюдатели получили достаточные компетенции, которые помогут обеспечить легитимность выборов.

"Кроме этого, стоит отметить, что сами выборы обещают быть достаточно конкурентными. Если говорить о выборах в Государственную Думу ФС РФ, то уже сейчас пять партий выдвинули своих кандидатов, а это 21 человек, и зарегистрировалось три самовыдвиженца. Подготовка к выборам идет в строгом соответствии с требованиями законодательства, и я уверен, что выборы пройдут легитимно", - считает Сергей Давыдов.