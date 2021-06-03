Более 20 нижегородских компаний встретились с торговым представителем РФ в Дании Ириной Негребецкой Бизнес

Фото: пресс-служба правительства региона

Более 20 нижегородских компаний приняли участие во встрече с торговым представителем РФ в Дании Ириной Негребецкой. Мероприятие состоялось в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в Торгово-промышленной палате Нижегородской области, некоторые предприниматели присоединились к ней по видеосвязи.

Среди участников встречи были представители наиболее перспективных для сотрудничества экспортных направлений: нижегородские производители биотоплива, компании, работающие в машиностроении, автомобилестроении, мебельной и медицинской промышленности. Они представили свою продукцию и выразили готовность к сотрудничеству с предприятиями Дании.

Также в мероприятии приняли участие генеральный директор Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Иван Разуваев, директор АНО "Центр развития экспорта Нижегородской области" Сергей Звонков, председатель Комитета по содействию внешнеэкономической деятельности и иностранным инвестициям при ТПП Нижегородской области Виталий Лебедев, президент Торгово-промышленной палаты Дзержинска Елена Разумовская.

В ходе комплексной презентации "Сотрудничество с Данией: перспективные направления и возможности" Ирина Негребецкая обозначила, что Нижегородская область входит в 20-ку основных внешнеторговых партнеров страны. Ключевой статьей регионального экспорта в Данию является твердое биотопливо – древесные и растительные топливные гранулы и брикеты.

"В Дании принята программа сокращения выбросов CO2 и достижения «углеродной нейтральности», в связи с чем в Королевстве сокращается потребление углеводородов, угольные ТЭС переводятся на возобновляемые источники энергии. Поэтому объем импорта пеллет и топливных брикетов Дании будет расти, что открывает российским и нижегородским производителям возможности для наращивания экспорта", - поделилась Ирина Негребецкая.

Торговый представитель отметила, что по мере продолжения перехода страны к возобновляемым источникам энергии объем экспорта пеллет и топливных брикетов растет.

"Абсолютное большинство товаров, поставленных из региона в Данию, потребляется датскими предприятиями для производства энергии или товаров, и эта тенденция будет сохраняться", - подчеркнула торговый представитель РФ в Дании.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, для успешной торговли за рубежом очень важно знать экономические особенности страны-импортера, менталитет жителей и многие детали, неочевидные на первый взгляд.

"Активную деятельность в этом направлении ведут торговые представительства, работу которых Минпромторг России сейчас серьезно переформатировал. Регулярно через социальные сети собираются вопросы, на которые затем подробно отвечают торгпреды из разных стран. Кроме того, в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" организуются встречи торгпредов непосредственно с предпринимателями из регионов. Такие мероприятия для нижегородских экспортёров уже провели торгпреды Франции, Туркмении, Турции, а теперь - и Дании. И хотя доля поставок в Данию в общем объеме нижегородского экспорта пока невелика, мы видим направления, которые сейчас растут быстрыми темпами. Например, производство биотоплива: за три месяца 2021 года наши производители уже поставили в Королевство древесные гранулы на полмиллиона долларов. У нас в регионе более 10 предприятий, специализирующихся на выпуске биотоплива. Многие из них также рассматривают возможность выхода на экспорт", - сказал Максим Черкасов.

За январь-май 2021 года экспорт нижегородской продукции в Данию составил 1,1 млн долларов, что почти в пять раз больше, чем за аналогичным период прошлого года.

Министр отметил, что прямые встречи предпринимателей с торговыми представителями - это эффективный формат взаимодействия, в рамках которого нижегородский бизнес может не только задать вопросы, но и представить свою продукцию.

По словам Ивана Разуваева, ТПП Нижегородской области готова оказать содействие в сотрудничестве датских и нижегородских предприятий в части информационной поддержки, оказания консультационно-аналитических услуг, услуг экспертизы и сертификации, организации деловых переговоров и конгрессно-выставочных мероприятий.

По итогам встречи стороны обсудили дальнейшие стратегии взаимодействия и обменялись контактами.

Ранее сообщалось, что по итогам января-мая 2021 года экспорт Нижегородской области увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,2 млрд долларов. В группе стран дальнего зарубежья лидерами по росту экспорта стали Бангладеш, Нидерланды, Индия, США, Польша, Египет, Франция. Среди стран ближнего зарубежья значительная доля продукции экспортировалась в Беларусь, Казахстан, Азербайджан и Узбекистан.

В регионе также отмечается рост несырьевого неэнергетического экспорта, доля которого в общем объеме составила 77% по итогам января-мая 2021 года, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Продукция данной категории поставлялась, в основном, в Беларусь, Бангладеш, Индию, Китай и Казахстан.