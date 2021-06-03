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Политика

"Единая Россия" в условиях третьей волны пандемии коронавируса оказалась на развилке, – Константин Костин

20 июля 2021 12:12  [57] Политика

"Единая Россия" в условиях третьей волны пандемии коронавируса оказалась на развилке. Партия вынуждена принимать на себя часть негатива и раздражения граждан", – заявил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин, говоря о пяти интригах выборов в Госдуму РФ VIII созыва, сообщает пресс-служба Нижегородского филиала ФоРГО.

По его словам, при всей предсказуемости выборов процесс не лишен интриг. "В том, что лидерство сохранит за собой "Единая Россия", не сомневаются даже ее яростные противники. Однако получит ли партия власти абсолютное большинство или конституционное и как справится с COVID-вызовами, – это и есть одна из интриг выборов", – отметил эксперт.

"Тот факт, что ЕР - это "партия власти" с одной стороны ее сила, но с другой — слабость. "Единая Россия" в восприятии избирателей была и будет неотъемлемой частью исполнительной власти причем не только на федеральном, но и на региональном уровне. И сейчас в условиях, когда третья волна пандемии коронавируса в разгаре, "Единая Россия» оказалась на развилке", – заявил глава экспертного совета ЕР.

"Вакцинацию и введение новых ограничительных мер федеральные власти отдали на откуп субъектам, вся ответственность за борьбу с коронавирусом и его последствиями легла на губернаторов. В этой ситуации "Единая Россия" не может дистанцироваться от губернаторов (в большинстве своем членов ЕР) и принятых ими решений, ведь такое поведение избиратель может истолковать как неискренность. Поэтому "Единая Россия" вынуждена делить всю ответственность с местными властями, принимать на себя часть негатива и раздражения граждан. И это партии приходится делать в разгар собственной избирательной кампании", – продолжил глава ФоРГО, отметив, что "в таких условиях "Единой России" необходимо балансировать, наладить процесс так, чтобы все действия властей и партии в том или ином регионе исходили из общей логики, не противоречили друг другу и тем самым не вызывали неприятия и раздражения со стороны граждан".

"Кроме того, задача "Единой России" — придумать позитивные кейсы для подпитки собственного рейтинга в ситуации всеобщей напряженности и неопределенности. Только системный подход в борьбе с пандемией позволит выйти из нее с наименьшими потерями, вернуться к нормальной жизни как можно скорее, что в свою очередь даст самой "Единой России" возможность полноценно заняться избирательной кампанией", - подытожил Константин Костин.

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Теги:
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