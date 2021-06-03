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Общество

Двести голов потенциально опасных овец задержали в Нижнем Новгороде

20 июля 2021 14:22  [132] Общество

Фото: wallhere.com

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Двести голов потенциально опасных овец задержали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, 19 июля сотрудники ведомства задержали партию живых овец в количестве 200 голов, которые перевозились без ветеринарно-сопроводительных документов.

В сообщении также отмечается, что в настоящее время от животных отобран биоматериал для исследования на особо опасную болезнь – бруцеллез. Лишь после получения результатов теста будет принято решение об использовании ввезенной партии овец.

Также подчеркивается, что управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям выявили оспу овец и коз у овец на территории Костромской области (Нерехтский район, с. Емсна).

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Теги:
Животноводство
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