Три логистических комплекса построят в Нижегородской области до 2024 года Бизнес

Фото: пресс-служба правительства региона

Три логистических комплекса построят в Нижегородской области до 2024 года. Об этом пишет ИА "Время Н" со ссылкой на корпорацию развития Нижегородской области.

Почтовый центр уже в текущем году появится в Нижнем Новгороде. Его строительство ведет АО "Национальные Логистические Технологии". Инвестиции в проект составляют 1,5 млрд рублей, площадь центра — 12 тысяч кв.м. Планируется создать около 680 рабочих мест.

Компания "Инсайд-НН" ведет строительство центра, специализирующегося на продукции для строительства и отделки помещений в Дзержинске. Все работы планируется завершить к 2024 году. Инвестиции в проект составят 500 млн рублей, площадь центра — 25 тысяч кв.м. Планируется создать 50 рабочих мест.

С 2019 года на территории г. о. г. Бор предприятие ООО "Экоторф" ведет стрительство склада для сырья и готовой продукции из торфа. Завершить объект планируется к 2022 году. Инвестиции в проект составят 8 млн рублей, площадь склада — 1,2 тысяч кв.м. Будет создано шесть рабочих мест.

Ранее сообщалось, что логистический хаб по распределению товаров по всей России хотят создать в Нижегородской области.

"Проект почти одобрен. Мы намерены делать распределительный центр на всю Россию, способный принимать 30-40 процентов грузов из Узбекистана, идущих в европейскую часть России", - рассказал Глеб Никитин.

Он добавил, что в случае создания аналогичного комплекса на территории Узбекистана, Нижегородская область могла бы увеличить импорт из этой страны.