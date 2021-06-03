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Экс-главу Канавинского района Михаила Шарова приговорили к шести годам колонии строгого режима

20 июля 2021 15:26  [1] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Два бывших чиновника администрации Канавинского района Нижнего Новгорода - занимавшие должности главы и заместителя Михаил Шаров и Эдуард Цветков - признаны виновными по шести эпизодам получения взятки группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

По версии следствия, Михаил Шаров и Эдуард Цветков в 2019 году шесть раз получили взятки от предпринимателя общим размером 1 млн 130 тыс. рублей. За это они оказывали ему покровительство, в том числе не обращали внимания на торговлю с нарушениями на территории Канавинского района. Позже стало известно, что взяткодатель - это предприниматель Владимир Ручка. Решением суда он оштрафован на 2,25 млн рублей.

Михаила Шарова задержали по подозрению в получении взятки в январе 2020 года. На его имущество был наложен арест. В отношении Эдуарда Цветкова была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, его имущество также арестовали. В ноябре 2020 года решением суда Михаил Шаров был арестован до 29 апреля 2021 года включительно.

Позднее следствием были выявлены факты попустительства, покровительства и незаконного бездействия в отношении представителей торговых организаций.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, признал подсудимых виновными по п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ. Отмечается, что вину в совершении инкриминируемых деяний оба признали в полном объёме.

Михаилу Шарову назначено в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он должен будет уплатить штраф в размере 6 млн 500 тыс. руб. При этом Шарова лишили классного чина "действительный муниципальный советник 1 класса" и запретили в течение пяти лет занимать любые должности в органах власти.

Эдуарду Цветкову суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, уплатой штрафа в размере 3 млн 250 тыс. руб. и лишением права занимать должности госслужащего на пять лет. Классного чина "муниципальный советник 2 класса" приговором суда Цветков также был лишён.

Приговор суда в законную силу не вступил, добавили в прокуратуре.

Напомним, с должности главы района Михаил Шаров был уволен 25 февраля 2020 года в связи с утратой доверия. Кстати, чиновник считает увольнение необоснованным, но при этом свою вину во взяточничестве он признал в полном объёме.

Михаил Шаров даже обратился в суд с иском к администрации Нижнего Новгорода о восстановлении его на работе, но в июне 2020 года суд отказал в удовлетворении гражданского иска, на работе его не восстановили.

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Теги:
Взятки Канавинский район Суд
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