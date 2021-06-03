Нижегородцы станут участниками прямого эфира с Михаилом Мурашко по вопросам вакцинации Общество

Российское общество "Знание" в рамках просветительской кампании 21 июля проведет прямой эфир с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко по вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба общества.

Трансляция эфира начнется в 16:00 и пройдет на сайте: https://covid.znanierussia.ru и в группе Российского общества "Знание" ВКонтакте: https://vk.com/znanierussia

Стоит отметить, что задать вопрос Михаилу Мурашко смогут все желающие, заполнив соответствующую форму на сайте. Ответы на наиболее популярные вопросы будут озвучены во время прямого эфира.

В сообщении говорится, что проект "Разберемся в вакцинах вместе" призван помочь людям принять правильное для себя решение по вопросу вакцинации, развеять мифы, дать четкую инструкцию по порядку вакцинирования в своем регионе.

В рамках просветительской кампании общество "Знание" совместно с акцией #МЫВМЕСТЕ организует онлайн-эфиры с государственными деятелями и авторитетными экспертами из профессиональной среды по актуальным темам вакцинации, которые ответят на вопросы зрителей.

Расписание прямых эфиров и трансляции будут доступны на информационном портале "Разберемся в вакцинах вместе" https://covid.znanierussia.ru, а также в соцсетях Российского общества "Знание" и #МЫВМЕСТЕ. Пользователи ресурса получат возможность напрямую задавать вопросы экспертам и получать ответы из "первых уст".

На портале будет также консолидироваться экспертная информация о вакцинации из надежных источников: интервью авторитетных врачей, научные данные о вакцинации, информация о производстве вакцин, сведения о порядке вакцинации, возможных побочных явлениях, факторах риска и влиянии на организм. Информация будет представлена как в виде ответов на популярные вопросы, так и в формате видеоконтента.

СПРАВКА:

Российское общество "Знание" ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году как "Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний" (с 1963 года – Всесоюзное общество "Знание", с 1991 года – Общество "Знание России"). В 2016 году Общество было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество "Знание". 21 апреля 2021 года в ходе Послания Федеральному Собранию Президент Российской Федерации В.В. Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества "Знание" на современной цифровой платформе.