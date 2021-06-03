Нижегородская область и Санкт-Петербург подписали "дорожную карту" Общество

Нижегородская область и Санкт-Петербург подписали "дорожную карту" о сотрудничестве на ближайшие три года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали план мероприятий по развитию сотрудничества на 2021-2023 годы. Планируется, что в рамках соглашения будет проведено более 50 совместных мероприятий, направленных на расширение межрегионального взаимодействия как в торгово-экономической, так и в гуманитарной сфере.

По словам Глеба Никитина, в рамках подписанного соглашение регионы-партнеры намерены реализовать множество конкретных проектов в области промышленности и инвестиций, агропромышленного комплекса, природопользования и охраны окружающей среды, культуры, туризма, образования, спорта и других сферах.

"Дорожная карта" предусматривает обмен лучшими практиками регионального развития. Коллеги из Санкт-Петербурга смогут познакомиться с опытом внедрения в нижегородских поликлиниках инструментов бережливого производства, а также узнать о таких передовых проектах в области государственного управления и государственной службы, как HR-проект "Команда правительства" и "Корпоративный университет", – отметил нижегородский губернатор.

Регионы, по словам Глеба Никитина, планируют установить партнерские отношения между нижегородским технопарком "Анкудиновка" и "Технопарком Санкт-Петербурга", а также осуществить обмен опытом по созданию и развитию системы современных инновационных площадок детского интеллектуального развития и досуга.

"Чтобы добиться поступательного развития наших регионов, мы должны учитывать положительный опыт друг друга, наладить обмен лучшими практиками. И Петербург, и Нижний Новгород сегодня активно развиваются по многим направлениям. Конструктивный диалог, который ведут наши регионы, будет способствовать их эффективному развитию", - сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Дорожная карта также включает обмен опытом по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов для промышленных предприятий, взаимное проведение бизнес-миссий предпринимателей Санкт-Петербурга и Нижегородской области.