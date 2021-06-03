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Общество

Скульптура Максима Горького появится в Ковалихинском сквере

21 июля 2021 11:00  [69] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Скульптура Максима Горького появится в Ковалихинском сквере. Об этом сообщили в департаменте общественных отношений администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, открытие скульптуры планируется в сентябре и будет приурочено к 50-летнему юбилею музея-квартиры писателя, располагающегося на ул. Семашко.

Как рассказали в департаменте, с инициативой об установке скульптуры писателя в сквере обратились активные жители из совета ТОС микрорайона Ковалихинский.
В сквере будет установлена бронзовая копия известной работы скульптора Андрея Кикина.

"Мы сделали то, для чего создавалась наша АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода": получили общественную инициативу от активных горожан и помогли превратить ее в проект, – рассказал директор департамента общественных отношений Руслан Бадретдинов. – Это не просто установка скульптуры, а проект по продвижению Горького, по сохранению исторической памяти о нём и того культурного наследия, которое нам досталось".

По словам Руслана Бадретдинова, проект будет состоять из серии экскурсий, рассказывающих о событиях из жизни писателя, связанных с этой территорией Нижнего Новгорода. Также планируется провести лекторий с участием жителей и итоговое мероприятие с установкой и открытием скульптуры Горького.

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Теги:
Максим Горький
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