Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Блюда волжской кухни появятся в ресторанах Нижнего Новгорода
"Школу 800" достроят до конца августа
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
21 июля 2021 15:16  [84] Центр компетенций для студентов появится в Нижегородской области
21 июля 2021 14:41  [108] Модельная библиотека появится в этом году в поселке Выездное Арзамасского района
21 июля 2021 14:22  [192] Экспертиза назначена для выяснения причины провала грунта в Балахне
21 июля 2021 13:48  [156] Бутурлинский водоканал оштрафовали за слив бытовых отходов на землю
21 июля 2021 12:35  [153] Банк "Открытие": половина жителей ПФО считают, что сумму страхового возмещения по вкладам пора проиндексировать
21 июля 2021 12:31  [224] Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 21 июля
21 июля 2021 11:43  [1647] Три диагональных пешеходных перехода появятся в центре Нижнего Новгорода
21 июля 2021 11:00  [209] Скульптура Максима Горького появится в Ковалихинском сквере
21 июля 2021 09:30  [296] Власти Турции опровергли слухи о закрытии границ
20 июля 2021 19:23  [497] Нижегородские аграрии приступили к уборке урожая
Общество

Модельная библиотека появится в этом году в поселке Выездное Арзамасского района

21 июля 2021 14:41  [108] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Модельная библиотека появится в этом году в поселке Выездное Арзамасского района. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в центральной библиотеке им. И.Н. Сахарова проводится капитальный ремонт. Ход работ проверила первый замминистра культуры Нижегородской области Наталья Суханова в рамках выездного совещания. Участники мероприятия обсудили ход выполнения капитального ремонта учреждения, вопросы закупки мебели и специального оборудования, а также трехлетний план по обновлению книжного фонда.

В рамках плана мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова, на капитальный ремонт учреждения выделено 8,3 млн рублей, в том числе 6,6 млн рублей - из областного и 1,7 млн рублей - из муниципального бюджетов.

Будет отремонтирован фасад, заменена входная группа и окна, установлен пандус. Также обновят системы отопления, водоотведения и электричества, отремонтируют внутренние помещения, с учетом их доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Сейчас в самом разгаре – внутренние ремонтные работы. Когда еще зимой мы изучали дизайн-проект библиотеки, обратила внимание, что многие решения направлены на то, чтобы раскрыть пространство, добавить больше света, и сейчас уже видно, как это воплощается в жизнь", - сообщила Наталья Суханова.

Также в рамках нацпроекта "Культура" выделено 10 млн рублей из федерального бюджета на создание модельной библиотеки. На эти средства закупят современную мебель, обновят книжный фонд, приобретут оборудование: компьютеры, принтеры, специальную технику для слабовидящих.

Всего до конца 2021 года в Нижегородской области откроется четыре библиотеки, преобразованных по модельному стандарту, в рамках нацпроекта "Культура": в Арзамасском, Шатковском и Краснобаковском районах, а также библиотека им. Ф.М. Достоевского - первая в Нижнем Новгороде.

СПРАВКА:
Арзамасская центральная районная библиотека им. И.Н. Сахарова — одна из старейших библиотек Арзамасского края, основанная в 1895 году (как Выезднослободская бесплатная народная библиотека) известным общественным деятелем России рубежа ХІХ–ХХ веков, московским адвокатом, уроженцем села Выездная Слобода Арзамасского уезда Иваном Николаевичем Сахаровым (1860-1916) - дедом советского академика Андрея Дмитриевича Сахарова.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арзамасский район Библиотеки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph