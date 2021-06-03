Модельная библиотека появится в этом году в поселке Выездное Арзамасского района Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Модельная библиотека появится в этом году в поселке Выездное Арзамасского района. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в центральной библиотеке им. И.Н. Сахарова проводится капитальный ремонт. Ход работ проверила первый замминистра культуры Нижегородской области Наталья Суханова в рамках выездного совещания. Участники мероприятия обсудили ход выполнения капитального ремонта учреждения, вопросы закупки мебели и специального оборудования, а также трехлетний план по обновлению книжного фонда.

В рамках плана мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова, на капитальный ремонт учреждения выделено 8,3 млн рублей, в том числе 6,6 млн рублей - из областного и 1,7 млн рублей - из муниципального бюджетов.

Будет отремонтирован фасад, заменена входная группа и окна, установлен пандус. Также обновят системы отопления, водоотведения и электричества, отремонтируют внутренние помещения, с учетом их доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Сейчас в самом разгаре – внутренние ремонтные работы. Когда еще зимой мы изучали дизайн-проект библиотеки, обратила внимание, что многие решения направлены на то, чтобы раскрыть пространство, добавить больше света, и сейчас уже видно, как это воплощается в жизнь", - сообщила Наталья Суханова.

Также в рамках нацпроекта "Культура" выделено 10 млн рублей из федерального бюджета на создание модельной библиотеки. На эти средства закупят современную мебель, обновят книжный фонд, приобретут оборудование: компьютеры, принтеры, специальную технику для слабовидящих.

Всего до конца 2021 года в Нижегородской области откроется четыре библиотеки, преобразованных по модельному стандарту, в рамках нацпроекта "Культура": в Арзамасском, Шатковском и Краснобаковском районах, а также библиотека им. Ф.М. Достоевского - первая в Нижнем Новгороде.

СПРАВКА:

Арзамасская центральная районная библиотека им. И.Н. Сахарова — одна из старейших библиотек Арзамасского края, основанная в 1895 году (как Выезднослободская бесплатная народная библиотека) известным общественным деятелем России рубежа ХІХ–ХХ веков, московским адвокатом, уроженцем села Выездная Слобода Арзамасского уезда Иваном Николаевичем Сахаровым (1860-1916) - дедом советского академика Андрея Дмитриевича Сахарова.