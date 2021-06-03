Центр компетенций для студентов появится в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Корпоративный университет правительства Нижегородской области (КУПНО) совместно с Университетом Лобачевского вошёл в число 25 учебных заведений страны, на базе которых будут созданы пилотные Центры компетенций для студентов. Данный проект реализуется президентской платформой "Россия – страна возможностей".

"Корпоративный университет правительства Нижегородской области участвует в разработке кадровой стратегии региона, важный элемент которой – создание привлекательных условий для развития молодежи в регионе. Открытие регионального Центра компетенций станет серьезным шагом на этом пути и позволит студентам еще в процессе обучения соотносить получаемые знания и требования рынка труда", – подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ректор КУПНО Елена Александрова добавила, что главная задача Центров компетенций – содействие молодёжной занятости. Студенты смогут проходить тестирование по оценке своих лидерских и управленческих навыков - и для каждого будет построен профиль для формирования личной образовательной программы, чтобы стать максимально востребованными для работодателей.

Предполагается, что все Центры компетенций будут работать совместно с Центрами занятости населения и Национальным агентством развития квалификаций. А с помощью портала "Работа в России" студенты смогут подбирать для себя варианты прохождения стажировок и практик.

Ректор ННГУ им. Лобачевского Елена Загайнова рассказала, что в течение 20 лет в университете активно развиваются образовательные программы по soft skills (гибким навыкам). Это позволит организовать оценку знаний и навыков студентов и интегрировать систему индивидуальных образовательных траекторий в учебный процесс и во внеучебную деятельность в рамках модели нижегородского Центра компетенций.

Проект по созданию пилотных Центров компетенций для студентов охватит 16 регионов, а тестирование личностных и когнитивных способностей пройдут 150 тыс. студентов. Более 25 тыс. студентов уже прошли оценку компетенций в качестве предварительной апробации проекта.

Напомним, 19 июля в Нижнем Новгороде открылся фестиваль "Лобачевский. Лето. Тёплый прием", призванный познакомить потенциальных абитуриентов с факультетами Нижегородского государственного университета им. Лобачевского. В течение месяца - с 16 июля по 15 августа, на площадке перед ИФИЖ (ул. Б.Покровская, 37) с 16:00 до 18:30 будут проходить презентации факультетов и институтов ННГУ.