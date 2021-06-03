Гастрономический фестиваль с Константином Ивлевым пройдет в Нижнем
"Школу 800" достроят до конца августа
Блюда волжской кухни появятся в ресторанах Нижнего Новгорода
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Культура и отдых
22 июля 2021 10:03  [49] Нижегородцы смогут задать вопросы про "Мультипасс 800" в прямом эфире
21 июля 2021 11:59  [939] Победитель "Грэмми" Imanbek выступит на фестивале "Столица закатов" 31 июля
21 июля 2021 09:50  [615] Фильм "Карман России" покажут в летнем кинотеатре на Нижневолжской набережной 23 июля
20 июля 2021 18:50  [1901] Диана Арбенина и "Ночные снайперы" выступят на фестивале "Столица закатов" в Нижнем Новгороде 24 июля
18 июля 2021 12:58  [2821] Летний кинотеатр открыт на Нижневолжской набережной в рамках V фестиваля "Горький fest"
17 июля 2021 16:06  [1153] Кинотеатр появится в одном из цехов завода "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде
17 июля 2021 12:18  [2083] Глеб Никитин принял участие в открытии фестиваля "Горький fest"
17 июля 2021 10:43  [911] Читка "Пяти лёгких пьес" Мило Рау состоится на Нижегородской ярмарке 19 июля
16 июля 2021 11:02  [884] Выставка "Шухов. Формула архитектуры" откроется в нижегородском "Арсенале"
15 июля 2021 16:55  [2431] Гастрономический фестиваль с Константином Ивлевым "Да, шеф!" пройдёт в Нижнем Новгороде 28-29 августа
Культура и отдых

Нижегородцы смогут задать вопросы про "Мультипасс 800" в прямом эфире

22 июля 2021 10:03  [49] Культура и отдых

Нижегородцы смогут задать вопросы про "Мультипасс 800" в прямом эфире. Об этом сообщили в Центре управления регионом Нижегородской области (ЦУР).

Согласно информации, встреча пройдет в официальном Instagram-аккаунте в 11:00 23 июля.

Прямой эфир проведет директор ГАУ НО "Центр координации проектов цифровой экономики" Владимир Распопов.

Нижегородцы смогут задать вопросы, связанные с оформлением универсального документа "Мультипасс 800" для посещения массовых мероприятий на территории региона.

Также в прямом эфире обсудят вопросы функционирования нижегородских цифровых сервисов, в том числе регионального портала госуслуг и "Карты жителя Нижегородской области".

Эфир пройдет в официальном Instagram-аккаунте ЦУР.

Напомним, что универсальный пропуск для посещения мероприятий "Мультипасс 800" можно получить в Нижегородской области.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
800 летие
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph