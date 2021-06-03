Нижегородцы смогут задать вопросы про "Мультипасс 800" в прямом эфире Культура и отдых

Нижегородцы смогут задать вопросы про "Мультипасс 800" в прямом эфире. Об этом сообщили в Центре управления регионом Нижегородской области (ЦУР).

Согласно информации, встреча пройдет в официальном Instagram-аккаунте в 11:00 23 июля.

Прямой эфир проведет директор ГАУ НО "Центр координации проектов цифровой экономики" Владимир Распопов.

Нижегородцы смогут задать вопросы, связанные с оформлением универсального документа "Мультипасс 800" для посещения массовых мероприятий на территории региона.

Также в прямом эфире обсудят вопросы функционирования нижегородских цифровых сервисов, в том числе регионального портала госуслуг и "Карты жителя Нижегородской области".

Эфир пройдет в официальном Instagram-аккаунте ЦУР.

Напомним, что универсальный пропуск для посещения мероприятий "Мультипасс 800" можно получить в Нижегородской области.