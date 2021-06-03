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Экономика

Банк "Открытие": последние данные по инфляции указывают на ее возврат к уровням прошлых лет

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Банк Открытие: последние данные по инфляции указывают на ее возврат к уровням прошлых лет

Банк Открытие: последние данные по инфляции указывают на ее возврат к уровням прошлых лет

На прошлой неделе потребительские цены стабилизировались, а неделей ранее их среднедневной рост резко замедлился до уровня менее 0,01%. Замедление по сравнению с началом года, безусловно, обусловлено сезонными факторами, уверен Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research".

Впервые в 2021 году на протяжении двух недель подряд инфляция находится ниже уровней сопоставимых недель 2017-2020 гг., и это может стать первым сигналом замедления текущего роста цен до уровней предыдущих лет. Отчасти резкое снижение обусловлено снижением цен на путевки в Турции, которые были оперативно включены в корзину расчета недельной инфляции с июля 2021 г. после сильного подорожания с июне, но даже с исключением их влияния тенденция резкого замедления до нормальных уровней заметна.

Если цены стабилизируются на протяжении третьей декады июля, то рост потребительских цен за месяц может сравняться с показателем годичной давности. Это произойдет впервые с июня 2020 г., за исключением лишь апреля 2021 г., когда высокий рост на 0,6% м/м был немногим ниже еще более высоких значений в апреле 2020 г. – тогда рост цен составил 0,8% м/м.

Замедление инфляции снижает вероятность существенного увеличения ключевой ставки на завтрашнем заседании Банка России. В этих условиях регулятор может принять решение продолжить мониторинг динамики цен и отложить переход ключевой ставки в область умеренно-жестких значений до следующего заседания в сентябре.

СПРАВКА:

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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Теги:
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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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