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Бизнес

Нижегородские разработчики могут получить поддержку на стартапы в сфере искусственного интеллекта

22 июля 2021 18:28  [87] Бизнес

Нижегородские разработчики могут получить государственную поддержку от Фонда содействия инновациям (Фонд Бортника) на реализацию проектов с применением технологий искусственного интеллекта.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. о запуске конкурса среди малых предприятий на получение грантов объявил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко 22 июля 2021 года.

"Технологические команды могут получить гранты до 20 млн рублей. Полученные средства можно направить на расширение команды, привлечение внешних экспертов, покупку дата-сетов и аренду облачных сервисов. А на выходе мы получаем зрелые решения для последующей коммерциализации и внедрения в отрасли экономики. Мы рассчитываем, что грантовая поддержка позволит существенно ускорить появление новых продуктов в области искусственного интеллекта", – заявил Дмитрий Чернышенко.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил региональных представителей IT-сферы к участию в конкурсе.

"Нижегородскую область можно по праву назвать одним из быстро развивающихся регионов в IT-сфере. В этом году у нас прошел первый в России хакатон по искусственному интеллекту, также регион стал центральным хабом "Цифрового прорыва". Мы активно привлекаем федеральные и региональные ресурсы для эффективного взаимодействия представителей IT-бизнеса, науки и образования, ведем разработку студенческого IT-кампуса, квартала высоких технологий "12 21" и инновационного научно-технологического центра "Квантовая долина". В регионе работает более тысячи IT-компаний, десятки разработчиков в сфере искусственного интеллекта. Уверен, что для многих из них гранты от Фонда Бортника помогут реализовать уникальные проекты", – отметил Глеб Никитин.

По словам губернатора Нижегородской области, за помощью в поиске партнеров и сопровождении проектов можно обращаться в АНО "Центр искусственного интеллекта "Горький" – региональный интегратор отрасли ИИ.

Нижегородские разработчики могут принять участие в трех конкурсах: "Старт-ИИ-1" (грант до 4 млн рублей), "Старт-ИИ-2" (грант до 8 млн рублей) и "Развитие ИИ" (грант до 20 млн рублей). Проекты можно подать по следующим направлениям: компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальные системы поддержки принятия решений, перспективные методы искусственного интеллекта. Прием заявок в ближайшее время откроется на сайте Фонда Бортника (https://fasie.ru/).

Всего до 2024 года планируется поддержать 569 малых предприятий и 66 коллективов разработчиков открытых библиотек. Также 580 команд разработчиков в области искусственного интеллекта до конца 2024 года пройдут акселерационную программу. На грантовую поддержку до 2024 года из федерального бюджета выделено около 7 млрд рублей. Средства планируется направить в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" нацпроекта "Цифровая экономика Российской Федерации".

Напомним, в августе 2020 года по поручению президента РФ Владимира Путина на заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий был утвержден паспорт федерального проекта "Искусственный интеллект", входящего в нацпроект "Цифровая экономика РФ". Финансирование этого направления в России в 2021-2024-м году превысит 30 млрд рублей из федерального бюджета и внебюджетных источников.

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Теги:
Глеб Никитин Нацпроект Технологии
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